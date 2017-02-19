Губерниев показал подробности церемонии награждения сборной России

Телекомментатор Дмитрий Губерниев выложил видео с церемонии награждения мужской сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

"Отдайте дирижеру микрофон: сборная России петь желает или некоторые подробности церемонии награждения! Всем спасибо за любовь и поддержку! Ваш дирижер!", – подписал видео с церемонии награждения на своей странице в "Инстаграме" Губерниев.

Дмитрий Губерниев: "Гимн спели дружно, потому что хором руководил я" //

Дмитрий Губерниев: "Не надо раздувать из истории с гимном скандал"