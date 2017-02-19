11:57 | БИАТЛОН

Губерниев показал подробности церемонии награждения сборной России

0
0
0
0

Телекомментатор Дмитрий Губерниев выложил видео с церемонии награждения мужской сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

"Отдайте дирижеру микрофон: сборная России петь желает или некоторые подробности церемонии награждения! Всем спасибо за любовь и поддержку! Ваш дирижер!", – подписал видео с церемонии награждения на своей странице в "Инстаграме" Губерниев.

Дмитрий Губерниев: "Гимн спели дружно, потому что хором руководил я" //
Дмитрий Губерниев: "Не надо раздувать из истории с гимном скандал"

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ