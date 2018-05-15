Губерниев - Пихлеру: "Дядя Пиха, ты же не обманывал лучшего друга из России, скромного Губерника?"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме призвал покаяться бывшего тренера сборной России, ныне работающего с национальной командой Швеции, Вольфганга Пихлера в использовании допинга его подопечными.
"Друзья, хакеры из Fancy Bears нашли и обнародовали важные документы, - – написал Губерниев. - Спортивная федерация Швеции скрывает положительные допинговые истории своих спортсменов! Ребятки тамошние жрут тоннами противоастматические препараты! Болеют бедняги! Как интересно! И никто не наказан! А биатлонистов там нет часом? Олимпийские же герои! Самуэльссон или Оберг? Иные? Дядя Пиха, ты же не обманывал лучшего друга из России, скромного Губерника? Может, покаяться, и тебе скидка выйдет? Или жарко опровергнуть? А, Дядя Пиха?"
Хакеры Fancy Bear опубликовали документы об использовании допинга в Швеции //
Вольфганг Пихлер: "В Сочи мы соревновались чистыми"
- Вольфганг Пихлер
- Дмитрий Губерниев
- Сборная России (биатлон)
- Себастьян Самуэльссон
- Сборная Швеции (биатлон)
Ибан Ибанов
какой же мерзостью несет от губерниева. аж тошнит.
11:15