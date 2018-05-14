Губерниев - о решении Мякяряйнен: "Хорошая новость! Будет кого обыгрывать"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме заявил, что участие финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен в следующем сезоне - это хорошая новость. По его словам, она станет хорошей соперницей для российских спортсменок.
- Хорошая новость! Трехкратная обладательница Кубка и чемпионка мира Кайса Мякяряйнен приняла решение выступать и дальше! Кайса колебалась, но написала, что никуда не уходит! Остается в биатлоне! Ура, товарищи! Будет кого обыгрывать в следующем сезоне нашим женщинам, которые скоро всех победят! Клянусь капитанством Цветкова! - написал Губерниев.
Хорошая новость !!! Трехкратная обладательница Кубка и Чемпионка Мира Кайса Мякяряйнен приняла решение выступать и дальше !!!! Кайса колебалась , но написала , что никуда не уходит !!!! Остаётся в биатлоне !!! Ура , товарищи !!! Будет кого обыгрывать в следующем сезоне нашим женщинам , которые скоро всех победят !!!! Клянусь капитанством Цветкова !!!!!! 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #кайса #мякяряйнен #финка #финляндия #карьера #кубокмира #ура #нашиженщины #всехпобедим