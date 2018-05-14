Губерниев - о решении Мякяряйнен: "Хорошая новость! Будет кого обыгрывать"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме заявил, что участие финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен в следующем сезоне - это хорошая новость. По его словам, она станет хорошей соперницей для российских спортсменок.

- Хорошая новость! Трехкратная обладательница Кубка и чемпионка мира Кайса Мякяряйнен приняла решение выступать и дальше! Кайса колебалась, но написала, что никуда не уходит! Остается в биатлоне! Ура, товарищи! Будет кого обыгрывать в следующем сезоне нашим женщинам, которые скоро всех победят! Клянусь капитанством Цветкова! - написал Губерниев.

Мякяряйнен будет выступать в следующем сезоне