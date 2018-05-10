Губерниев - о коррупции и Тюмени: "Адреса, пароли, явки? Кто получал деньги?"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что информация о коррупции во время выборов хозяина чемпионата мира-2021 не подкреплена фактами. Ранее издание NRK опубликовало якобы переписку бывшего главы организации со спортсменами, в которой тот признался, что выборы могли быть не слишком честными.

"Нравятся мне эти биатлонные утечки! Боссы IBU Бессеберг и Реш молвили, дескать, Тюмень могла получить ЧМ по биатлону 2021 из-за коррупции! И фигли? Так могла или получила? Адреса, пароли, явки? Кто получал деньги?Когда, сколько? Где?" - написал Губерниев в Инстаграме.