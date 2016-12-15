Губерниев - о допинговом скандале: "Готовиться нужно к худшему, скверный результат обеспечен"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя информацию о допинговом скандале в российском биатлоне, заявил, что нужно готовиться к наихудшему варианту развития событий. Сегодня стало известно, что IBU получил от ВАДА список с именами 31 биатлониста России, которых подозревают в употреблении допинга.

- Давайте снимем розовые очки. Готовиться нужно к худшему, и скверный результат на следующей неделе нам всем обеспечен, - сказал Губерниев в эфире "Матч ТВ". - Какой – говорить не приходится. Бессеберг весьма завуалированно говорил о возможностях каких-то решений специальной комиссии на следующей неделе в четверг, но сейчас под очень большим вопросом, прежде всего, участие национальной команды, проведение юниорского чемпионата мира в Острове Псковской области, этапа Кубка мира в Тюмени под большим вопросом. Спокойствие нам очень снится.

Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров, глава СБР Александр Кравцов, министр спорта Павел Колобков, вице-премьер РФ Виталий Мутко - все должны объединиться, чтобы провести максимальную работу по недопущению тех или иных решений. Сейчас пришло время политиков.

Давайте мы не будем говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, иначе мы опять получим, как получили перед Олимпийскими играми. Команда будет делать все, чтобы хорошо выступать, а те люди, которые отвечают за биатлон и за спорт, должны сделать все, чтобы мы вместе с болельщиками радовались выступлению российской сборной на этапах Кубка мира в нашей стране, на чемпионате мира у нас в стране и на Олимпиаде в Корее. Засучив рукава - за работу!