20:17 | БИАТЛОН

Губерниев - о допинговом скандале: "Готовиться нужно к худшему, скверный результат обеспечен"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя информацию о допинговом скандале в российском биатлоне, заявил, что нужно готовиться к наихудшему варианту развития событий. Сегодня стало известно, что IBU получил от ВАДА список с именами 31 биатлониста России, которых подозревают в употреблении допинга. 

- Давайте снимем розовые очки. Готовиться нужно к худшему, и скверный результат на следующей неделе нам всем обеспечен, - сказал Губерниев в эфире "Матч ТВ". - Какой – говорить не приходится. Бессеберг весьма завуалированно говорил о возможностях каких-то решений специальной комиссии на следующей неделе в четверг, но сейчас под очень большим вопросом, прежде всего, участие национальной команды, проведение юниорского чемпионата мира в Острове Псковской области, этапа Кубка мира в Тюмени под большим вопросом. Спокойствие нам очень снится. 

Первый вице-президент IBU  Виктор Майгуров, глава СБР Александр Кравцов, министр спорта Павел Колобков, вице-премьер РФ Виталий Мутко - все должны объединиться, чтобы провести максимальную работу по недопущению тех или иных решений. Сейчас пришло время политиков.

Давайте мы не будем говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, иначе мы опять получим, как получили перед Олимпийскими играми. Команда будет делать все, чтобы хорошо выступать, а те люди, которые отвечают за биатлон и за спорт, должны сделать все, чтобы мы вместе с болельщиками радовались выступлению российской сборной на этапах Кубка мира в нашей стране, на чемпионате мира у нас в стране и на Олимпиаде в Корее. Засучив рукава - за работу!

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Nik1981

Поясните пожплуйста,кто а курсе... Етот Макларен токо про российских доклады делает?

22:05

defender_8

Губерниев призывает объединиться тем, кто заварил всю кашу. Мутко говорит о политике, а остальные будут перечить начальству? Чушь. Губерниеву остаётся комментировать соревнования любителей. Первый шаг - покаяние, второй - зачистка от допинговой грязи, третий - тяжелое, но честное возвращение в большой спорт.

21:41

Буква Ё

Andersen32, Абдулла Дурак, очевидно же

21:18

Andersen32

Уточните кто дурак.

21:10

kozeltveskoy

Дурак ты!!!

20:46

ДОЗВОН ГУБЕР

Бедняжка, без работы останется........ Где ж теперь ГОРЛОПАНИТЬ будешь???? Неужели шахматные турниры комментировать????

20:31

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