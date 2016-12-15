Губерниев - о допинговом скандале: "Готовиться нужно к худшему, скверный результат обеспечен"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя информацию о допинговом скандале в российском биатлоне, заявил, что нужно готовиться к наихудшему варианту развития событий. Сегодня стало известно, что IBU получил от ВАДА список с именами 31 биатлониста России, которых подозревают в употреблении допинга.
- Давайте снимем розовые очки. Готовиться нужно к худшему, и скверный результат на следующей неделе нам всем обеспечен, - сказал Губерниев в эфире "Матч ТВ". - Какой – говорить не приходится. Бессеберг весьма завуалированно говорил о возможностях каких-то решений специальной комиссии на следующей неделе в четверг, но сейчас под очень большим вопросом, прежде всего, участие национальной команды, проведение юниорского чемпионата мира в Острове Псковской области, этапа Кубка мира в Тюмени под большим вопросом. Спокойствие нам очень снится.
Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров, глава СБР Александр Кравцов, министр спорта Павел Колобков, вице-премьер РФ Виталий Мутко - все должны объединиться, чтобы провести максимальную работу по недопущению тех или иных решений. Сейчас пришло время политиков.
Давайте мы не будем говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, иначе мы опять получим, как получили перед Олимпийскими играми. Команда будет делать все, чтобы хорошо выступать, а те люди, которые отвечают за биатлон и за спорт, должны сделать все, чтобы мы вместе с болельщиками радовались выступлению российской сборной на этапах Кубка мира в нашей стране, на чемпионате мира у нас в стране и на Олимпиаде в Корее. Засучив рукава - за работу!
Nik1981
Поясните пожплуйста,кто а курсе... Етот Макларен токо про российских доклады делает?
22:05
defender_8
Губерниев призывает объединиться тем, кто заварил всю кашу. Мутко говорит о политике, а остальные будут перечить начальству? Чушь. Губерниеву остаётся комментировать соревнования любителей. Первый шаг - покаяние, второй - зачистка от допинговой грязи, третий - тяжелое, но честное возвращение в большой спорт.
21:41
Буква Ё
Andersen32, Абдулла Дурак, очевидно же
21:18
Andersen32
Уточните кто дурак.
21:10
kozeltveskoy
Дурак ты!!!
20:46
ДОЗВОН ГУБЕР
Бедняжка, без работы останется........ Где ж теперь ГОРЛОПАНИТЬ будешь???? Неужели шахматные турниры комментировать????
20:31