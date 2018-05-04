Губерниев - о дисквалификации Глазыриной: "Будут еще сюрпризы"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в эмоциональной манере отреагировал на решение о дисквалификации биатлонистки Екатерины Глазыриной. Спортсменка была признана в нарушении антидопинговых правил и отстранена на два года.

"Екатерина Глазырина дисквалифицирована за допинг! Два года длилось отстранение, ещё два года дисквалификация! Весело веселье - тяжело похмелье! Ждём ещё информации , что-то мне подсказывает, будут ещё сюрпризы! Что думаете? И самое свежее - СБР с решением IBU не согласен - дальше суд! Мотивировка: ничего нового в деле Глазыриной не появилось, все основано на показаниях Родченкова", - написал Губерниев в Инстаграме.

10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.