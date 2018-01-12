17:33 12 января | Биатлон

Губерниев - о Бабикове: "Зачем ставить в эстафету спортсмена, который не готов?!"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение тренерского штаба поставить Антона Бабикова в эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Бабиков бежал третий этап. После своей второй стрельбы он отставал от лидирующего Эмиля Хегле Свендсена на 32 секунды, а при передаче эстафеты - уже на 1 минуту и 8 секунд.

- Зачем в эстафету ставить спортсмена, который не готов? Ну отдыхал бы, набирался сил. Зачем проверять чемпиона мира? - сказал Губерниев во время трансляции гонки. - Что велосипеды изобретаем каждый раз?! Надо спортсменов к Олимпиаде готовить, а не вырубать их такими эстафетами. Никаких претензий к спортсменам быть не может. Бабиков героически сражался - показал, что подготовили.

Онлайн-трансляция эстафеты

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КОММЕНТАРИИ (15)
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fanatold

Трепло! Где ты был до гонки? Орал свои патриотические бредни? Забыл, что третий этап выиграл Фуркад? С ним Бабикова равняешь?

20:19 12 января

Николай81257

Почему не посоветовались тренера с комментатором кого ставить в эстафету ведь лучше его команду никто не знает. По его рекомендации не мало туристов прокатилось на ЧМ и ОИ.

20:10 12 января

rusfed 2.0

Дешевый пустоголовый нарцисс-балабол для таких же необремененных интеллектом кушателей в мозг

19:36 12 января

PLUT-IN

Зачем ставить в эфир ватерполиста-горлопана?

19:27 12 января

_Металлург_

Женек10... Для них Губерниев как красная тряпка для быка, вот и каждое слово его обсасывают и не важно справедливы его слова или нет.

19:20 12 января

Женек10

комменты ниже, скажите же, что не так в этой фразе губера?

19:02 12 января

Непорочный как ТИ

тюменский обком получит клубком

19:00 12 января

sergey.v1968

Губерниев = Захарова = парочка, несущая пургу - однородную, вне зависимости от погоды...

18:48 12 января

исперов22081973

Я не понимаю почему на него так ополчились.Человек радеет за Родину и его уважать надо,а не гнобить.

18:13 12 января

исперов22081973

А что он неверного сказал? Всё правда.

18:08 12 января

pojarniy

А как выкрутился когда 3 место заняли, ну гнида, ну перевертышь, я с таким не сел бы в одном поле, не говоря про разведку.

18:01 12 января

Revelator78

Тюменский обком в действии!) Губер молодчик!) Только из за его внятных комментариев и смотрю биатлон. Все по делу сказал. А Бабиков и Цветков еще привезут пару кругов в Корее.

18:00 12 января

Джин_SM(v3)

Ну, ставят же прибитых комментаторов?!

17:52 12 января

Странник-777

Когда уже у этого урода микрофон отберут...

17:50 12 января

майор99

Даешь Губу главтренером!

17:40 12 января