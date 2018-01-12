Губерниев - о Бабикове: "Зачем ставить в эстафету спортсмена, который не готов?!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение тренерского штаба поставить Антона Бабикова в эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Бабиков бежал третий этап. После своей второй стрельбы он отставал от лидирующего Эмиля Хегле Свендсена на 32 секунды, а при передаче эстафеты - уже на 1 минуту и 8 секунд.
- Зачем в эстафету ставить спортсмена, который не готов? Ну отдыхал бы, набирался сил. Зачем проверять чемпиона мира? - сказал Губерниев во время трансляции гонки. - Что велосипеды изобретаем каждый раз?! Надо спортсменов к Олимпиаде готовить, а не вырубать их такими эстафетами. Никаких претензий к спортсменам быть не может. Бабиков героически сражался - показал, что подготовили.
fanatold
Трепло! Где ты был до гонки? Орал свои патриотические бредни? Забыл, что третий этап выиграл Фуркад? С ним Бабикова равняешь?
20:19 12 января
Николай81257
Почему не посоветовались тренера с комментатором кого ставить в эстафету ведь лучше его команду никто не знает. По его рекомендации не мало туристов прокатилось на ЧМ и ОИ.
20:10 12 января
rusfed 2.0
Дешевый пустоголовый нарцисс-балабол для таких же необремененных интеллектом кушателей в мозг
19:36 12 января
PLUT-IN
Зачем ставить в эфир ватерполиста-горлопана?
19:27 12 января
_Металлург_
Женек10... Для них Губерниев как красная тряпка для быка, вот и каждое слово его обсасывают и не важно справедливы его слова или нет.
19:20 12 января
Женек10
комменты ниже, скажите же, что не так в этой фразе губера?
19:02 12 января
Непорочный как ТИ
тюменский обком получит клубком
19:00 12 января
sergey.v1968
Губерниев = Захарова = парочка, несущая пургу - однородную, вне зависимости от погоды...
18:48 12 января
исперов22081973
Я не понимаю почему на него так ополчились.Человек радеет за Родину и его уважать надо,а не гнобить.
18:13 12 января
исперов22081973
А что он неверного сказал? Всё правда.
18:08 12 января
pojarniy
А как выкрутился когда 3 место заняли, ну гнида, ну перевертышь, я с таким не сел бы в одном поле, не говоря про разведку.
18:01 12 января
Revelator78
Тюменский обком в действии!) Губер молодчик!) Только из за его внятных комментариев и смотрю биатлон. Все по делу сказал. А Бабиков и Цветков еще привезут пару кругов в Корее.
18:00 12 января
Джин_SM(v3)
Ну, ставят же прибитых комментаторов?!
17:52 12 января
Странник-777
Когда уже у этого урода микрофон отберут...
17:50 12 января
майор99
Даешь Губу главтренером!
17:40 12 января