Губерниев - о Бабикове: "Зачем ставить в эстафету спортсмена, который не готов?!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение тренерского штаба поставить Антона Бабикова в эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Бабиков бежал третий этап. После своей второй стрельбы он отставал от лидирующего Эмиля Хегле Свендсена на 32 секунды, а при передаче эстафеты - уже на 1 минуту и 8 секунд.

- Зачем в эстафету ставить спортсмена, который не готов? Ну отдыхал бы, набирался сил. Зачем проверять чемпиона мира? - сказал Губерниев во время трансляции гонки. - Что велосипеды изобретаем каждый раз?! Надо спортсменов к Олимпиаде готовить, а не вырубать их такими эстафетами. Никаких претензий к спортсменам быть не может. Бабиков героически сражался - показал, что подготовили.

Онлайн-трансляция эстафеты