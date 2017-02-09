Губерниев - Фуркаду: "Ты - свинья!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене нелицеприятно отозвался о лидере общего зачета Кубка мира Мартене Фуркаде. Напомним, что француз при смене этапа "подрезал" Александра Логинова. Перед церемонией награждения Фуркад покинул пьедестал, однако его вернул обратно глава IBU Андерс Бессеберг.
"Фуркад, ты – свинья", – сказал Губерниев.
fanat10
Набить морду, отобрать микрофон
05:20
Spiridonovich
Лягушатник слишком много себе позволяет. Не по Сеньке шапка, она может его надломить. В жизни всякое бывает, на трассе можно и ногу сломать, случайно.И тогда придётся задуматься о том, что бить и толкать Логинова, не хорошее занятие.
02:50
Zlon
Какой комментатор такие и болелы...ящик то зомбирует..Культура и губа это как две параллельные прямые
23:37 9 февраля
engineer75
совва Откуда такая информация? Думаю Фуркад за ПСЖ какое-нибудь топит)........ Может Дима действительно знает. Не исключено, Мартен с детства за народных переживает. А то началось, оскорбление, хамство, ан нет, просто констатация факта, ничего обидного.
23:37 9 февраля
shu111
Все верно - парашник, быстрее всех бегающий на лыжах, не должен забывать о своем месте.
23:04 9 февраля
Alexandr777
Jean Reno, с одной стороны вы правы... Только вот что-то не припомню ни протестов, ни юристов... Хамят как раз потому, что перестали бояться последствий своего хамства. Наши ребята сегодня поступили правильно, и с Губерниевым я согласен. Когда об нашу страну какой-то упырь пытается вытереть ноги, это не должно оставаться без последствий для него
22:18 9 февраля
Jean Reno
Кстати, папаша Губер палку перегнул. Зачем было на всю страну в эфире вопить "Фуркад ты свинья". Тоже будет потом извиняться. Выходку Фуркада не одобряю, но действовать надо корректно и формально, а не опускаться до того же низкого уровня. Спортивные юристы должны граммотно подавать претензии и протесты. А хамить - ну, вот и мы такие же свиньи, как и Фуркад
21:35 9 февраля
Jean Reno
Губер-в палку перегнул. Зачем было на всю страну в эфире вопить "Фуркад ты свинья". Тоже будет потом извиняться. Выходку Фуркада не одобряю, но действовать нашим надо корректно и формально, а не опускаться до того же низкого уровня. Спортивные юристы должны граммотно подавать претензии и протесты. А ругаться и говном кидаться - ну, вот и мы такие же свиньи, как и Фуркад
21:34 9 февраля
бушлат из ватника
блеснул губер умом в очередной раз, точнее его полным отсутствием
20:50 9 февраля
Тот самый Зануда
Как бы Димону впоследствии не пришлось опять стрелки переводить на какого нибудь датчанина..
20:02 9 февраля
Fenix71
Подленькая французкая свинья, как их Дантес.
20:01 9 февраля
ozozolio
Ну и ладно-ничтожества
19:55 9 февраля
rusfed 2.0
Свинья свинью видит издалека
19:55 9 февраля
ozozolio
Губер интелигент в 5 колене-одним словом-гребун
19:54 9 февраля
Andre_Saratov
Хам сказал хаму.
19:48 9 февраля
rusfed 2.0
Этот нарцисс-пустобрёх на своего зрителя работает
19:40 9 февраля
Бен Ричардс
Говорят, что Фуркад не нарушал правила на финише, но то, как он подрезал Шипулина выглядело мелковато для человека, претендующего на безоговорочное лидерство в мировом биатлоне. Наши должны сохранять достоинство и быть выше этих дешёвых выходок. Пожатие руки сопернику на пьедестале это не выражение к нему личного отношения, а часть протокола, и демонстративное игнорирование этого момента за гранью приличия, так что все "хороши". Что касается Губерниева, то его штампы и тупой "ура-патриотизм" уже задолбали, если честно. Я сегодня получил большое удовольствие от торансляции на Первом канале.Поздравляю всех с бронзой, с почином!
19:39 9 февраля
max14195
Потом извиняться будет губошлеп.
19:31 9 февраля
совва
Откуда такая информация? Думаю Фуркад за ПСЖ какое-нибудь топит)
19:28 9 февраля
честный человечишко
Пойду сбрею щетину. Ей стыдно...
19:25 9 февраля
Carlos_Valderrama
уважуха Губерниеву, а фуркаду неуважуха
19:14 9 февраля
Slim Taller
Браво,Фуркад! С допинговым болотом иначе нельзя.
19:11 9 февраля
kaunas85
Надо было ещё врезать в эту противную, французскую, свинную морду!!!!!
19:08 9 февраля
П_о_в_а_р
$n10nep$ Дим, ты так-то тоже. --------------------- Обиделся?
19:07 9 февраля
кубань чемпион
Свинья полезное животное, оно рекамбинированый эпо не жрет, который действительно необходим больным людям. Особенно в таких странах как Габон и Украина, где они стоят, как продать почку.
19:06 9 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
Вот такие вот кумиры у Чмоки: свиньи, братья гориллы-гермафродиты. СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ!
19:05 9 февраля
lx_94
ол
19:03 9 февраля
Anders Panayotis
Да, да Димон он из ваших.
19:01 9 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
И да. Тут Губерниев попросил передать: "Русский комментатор сказал: "Фуркад - ты свинья!"")))
19:01 9 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
Блин, Санта-Барбара зачетная началась)) че-то Фуркадика понесло. Зачем он так?
19:00 9 февраля