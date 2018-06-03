Губерниев был прав: СБР изменил состав сборной России по биатлону

Состав сборной России по биатлону на официальном сайте СБР претерпел изменения. Алексей Волков (ХМАО-Югра), Алексей Слепов (Санкт-Петербург) и Кирилл Стрельцов (Москва) допущены к централизованной подготовке за счет регионов, они также примут участие в отборах в ноябре. Кроме того, в резервную команду был включен Василий Томшин (Санкт-Петербург).

Составы юниорских команд при этом были удалены.

Накануне известный комментатор Дмитрий Губерниев выражал недоумение в связи с отсутствием Волкова и Томшина и допустил изменения в составе команды в ближайшее время.

Таким образом, состав сборной России сейчас выглядит следующим образом:

Мужчины, основная команда: Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов(Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Петр Пащенко (ХМАО-Югра), Семен Сучилов (ХМАО-Югра).

Главным тренером сборной России и старшим тренером мужской команды назначен Анатолий Хованцев. В мужской сборной вместе с ним будут работать Сергей Идинов и Артем Истомин.

Женщины, основная команда: Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Ульяна Кайшева(Удмуртская Республика), Виктория Сливко (Тюменская область), Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра), Кристина Резцова (ХМАО-Югра), Валерия Васнецова (Пермский край), Анастасия Егорова (Мурманская область), Светлана Миронова (Свердловская область).

Старшим тренером женской команды утвержден Виталий Норицын. Вместе с ним женскую основу будут тренировать Николай Загурский, Павел Ланцов и Леонид Гурьев.

Мужчины, резервная команда: Никита Поршнев (ХМАО-Югра), Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Иван Томилов (ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Александр Поварницын (Удмуртская Республика), Евгений Идинов (Тюменская область), Кирилл Стрельцов (Москва), Игорь Малиновский (Омская область), Василий Томшин (Санкт-Петербург).

Резервную мужскую команду будут готовить Сергей Белозеров, Сергей Башкиров и Владислав Тулаев.

Алексей Волков (ХМАО-Югра), Алексей Слепов (Санкт-Петербург) и Кирилл Стрельцов (Москва) допущены к централизованной подготовке за счет регионов,

Женщины, резервная команда: Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), Евгения Павлова(Новосибирская область), Тамара Воронина (Свердловская область), Анастасия Морозова (ХМАО-Югра), Екатерина Зубова (Архангельская область), Наталья Ушкина (Республика Мордовия), Александра Алексешникова (Новосибирская область), Маргарита Васильева (Красноярский край).

Тренерами женской резервной команды станут Андрей Падин и Сергей Коновалов.

Шипулин и хакеры: странный состав