12:50 | БИАТЛОН

Группа Гросса проведет сбор в Тюмени

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Группа биатлонистов сборной России под руководством тренера Рикко Гросса начинает сбор в Тюмени, информирует "Тюменская правда". Работать в "Жемчужине Сибири" команда будет до 19 сентября, после чего уедет на чемпионат России по летнему биатлону в Чайковский.

В составе группы Гросса на домашнем стадионе предстоит тренироваться тюменцам Евгению Гараничеву и Александру Печёнкину. Втягивающий сбор коллектив в это межсезонье также провел в "Жемчужине Сибири". Несколько последних тренировочных этапов у подопечных Гросса прошли в Германии.

 

Дополнительная информация

http://www.asnta.ru/rus/news/27144

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