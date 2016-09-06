Группа Гросса проведет сбор в Тюмени

Группа биатлонистов сборной России под руководством тренера Рикко Гросса начинает сбор в Тюмени, информирует "Тюменская правда". Работать в "Жемчужине Сибири" команда будет до 19 сентября, после чего уедет на чемпионат России по летнему биатлону в Чайковский.

В составе группы Гросса на домашнем стадионе предстоит тренироваться тюменцам Евгению Гараничеву и Александру Печёнкину. Втягивающий сбор коллектив в это межсезонье также провел в "Жемчужине Сибири". Несколько последних тренировочных этапов у подопечных Гросса прошли в Германии.



