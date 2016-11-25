Глазырина заняла третье место в спринте на первом этапе Кубка IBU

Немецкая биатлонистка Дениз Херрман одержала победу на первом этапе Кубка IBU в спринте на 7,5 км. Второй стала белоруска Динара Алимбекова. Россиянка Екатерина Глазырина заняла третье место, отстав от победительницы на 12,9 секунды.
Соревнования проходят в норвежском Бейтостолене. В воскресенье в шведском Эстерсунде пройдет первая гонка Кубка мира – смешанная эстафета.
Бейтостолен (Норвегия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Херманн (Германия) - 24.43,9 (6 шт. кругов)
2. Алимбекова (Белоруссия) - отставание 5.6 (1)
3. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 12.9 (3)
4. Иннерхофер (Австрия) - 14.6 (4)
5. Журавок (Украина) - 16.2 (1)
6. Фемстейневик (Норвегия) - 16.6 (3)
8. И. УСЛУГИНА (Россия) - 20.8 (3)
9. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) - 22.0 (2)
16. НИКУЛИНА (Россия) - 51.7 (3)
30. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.18,0 (6)
35. КАЙШЕВА (Россия) - 1.30,9 (5)
Союз Аполлонович
А где Шумилова?
19:13
zoolord
Это ж с какой скоростью она летит. 5 штрафных кругов от 2 места. Невероятно. А наша надежда - аш на три круга, можно телек выключать.
19:02
Урфин_Я
Сильна, конечно, ходом бывшая лыжница!!!
17:47