Глазырина заняла третье место в спринте на первом этапе Кубка IBU

Немецкая биатлонистка Дениз Херрман одержала победу на первом этапе Кубка IBU в спринте на 7,5 км. Второй стала белоруска Динара Алимбекова. Россиянка Екатерина Глазырина заняла третье место, отстав от победительницы на 12,9 секунды.

Соревнования проходят в норвежском Бейтостолене. В воскресенье в шведском Эстерсунде пройдет первая гонка Кубка мира – смешанная эстафета.

Бейтостолен (Норвегия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Херманн (Германия) - 24.43,9 (6 шт. кругов)

2. Алимбекова (Белоруссия) - отставание 5.6 (1)

3. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 12.9 (3)

4. Иннерхофер (Австрия) - 14.6 (4)

5. Журавок (Украина) - 16.2 (1)

6. Фемстейневик (Норвегия) - 16.6 (3)

8. И. УСЛУГИНА (Россия) - 20.8 (3)

9. ШЕСТЕРИКОВА (Россия) - 22.0 (2)

16. НИКУЛИНА (Россия) - 51.7 (3)

30. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.18,0 (6)

35. КАЙШЕВА (Россия) - 1.30,9 (5)