22:13 10 февраля | БИАТЛОН

Глазырина покинула расположение сборной России

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Екатерина Глазырина покинула расположение сборной России. В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от участия в соревнованиях, в частности, в чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, на основании данных из доклада Макларена.

– Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения обстоятельств, – написал на своей странице "Инстаграм" Губерниев. – Отстранение временное, факт употребления допинга надо доказать. Катя, держись, верим в твою невиновность.

 

Катя Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения всех обстоятельств!!Отстранение временное,факт приема допинга надо доказать!!Кто царапал пробирки????Катя держись,Верим в Невиновность!!!!!Ты ещё вернёшься и всех победишь!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Фев 10 2017 в 10:41 PST

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ivaradm

Молодцы, ТШ, они ведь не знали,что Глазырина "под следствием". Теперь минус 1. А что мамалайнен тоже нет на ЧМ?

03:47

кубань чемпион

Катя!!!!! Все будет хорошо!!! Бог ведь не Ёрмошка, видит немножко! Очень, жаль, верили в тебя, они еще ответят.

23:45 10 февраля

акробат

родченкову привет

22:43 10 февраля

alex1966

А кто потом ответит за лишение девчонки шанса на чемпионате мира, маленьким конечно но шансом ?

22:33 10 февраля

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