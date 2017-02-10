Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Екатерина Глазырина покинула расположение сборной России. В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от участия в соревнованиях, в частности, в чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, на основании данных из доклада Макларена.
– Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения обстоятельств, – написал на своей странице "Инстаграм" Губерниев. – Отстранение временное, факт употребления допинга надо доказать. Катя, держись, верим в твою невиновность.
Катя Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения всех обстоятельств!!Отстранение временное,факт приема допинга надо доказать!!Кто царапал пробирки????Катя держись,Верим в Невиновность!!!!!Ты ещё вернёшься и всех победишь!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
ivaradm
Молодцы, ТШ, они ведь не знали,что Глазырина "под следствием". Теперь минус 1. А что мамалайнен тоже нет на ЧМ?
03:47
кубань чемпион
Катя!!!!! Все будет хорошо!!! Бог ведь не Ёрмошка, видит немножко! Очень, жаль, верили в тебя, они еще ответят.
23:45 10 февраля
акробат
родченкову привет
22:43 10 февраля
alex1966
А кто потом ответит за лишение девчонки шанса на чемпионате мира, маленьким конечно но шансом ?
22:33 10 февраля