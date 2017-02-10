Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Екатерина Глазырина покинула расположение сборной России. В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от участия в соревнованиях, в частности, в чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, на основании данных из доклада Макларена.

– Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения обстоятельств, – написал на своей странице "Инстаграм" Губерниев. – Отстранение временное, факт употребления допинга надо доказать. Катя, держись, верим в твою невиновность.