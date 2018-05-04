Глазырина подаст апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию

Российская биалонистка Екатерина Глазырина подаст апелляцию в CAS на двухлетнюю дисквалификацию.

Сегодня стало известно, что IBU отстранил россиянку на два года и аннулировал ее результаты с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года. Глазырина была признана виновной в употреблении запрещенных препаратов.

- Я буду подавать апелляцию в CAS на решение IBU, это будет в ближайшую неделю после праздников. Я в любом случае буду судиться, - цитирует "Р-Спорт" Глазырину. - Последнее заседание по моему делу было 10 октября, после которого должны были вынести какое-то решение. Но всю зиму я пропускала, ждала этого решения. И его вынесли только после сезона.

10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

СБР оспорит дисквалификацию Глазыриной в CAS