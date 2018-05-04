14:14 | Биатлон

Глазырина дисквалифицирована на два года за допинг

Екатерина ГЛАЗЫРИНА. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
Екатерина ГЛАЗЫРИНА. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IBU. За употребление запрещенных препаратов спортсменка дисквалифицирована на два года, начиная с 24 апреля 2018 года. Все ее результаты с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года были аннулированы.

Таким образом, Глазырина лишилась своего лучшего результата на этапах Кубка мира в индивидуальных гонках. 14 декабря 2014 года она стала второй в гонке преследования в Хохфильцене.

10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Она была заявлена на чемпионат мира-2017, но в итоге не смогла выступить. Срок ее временного отстранения будет включен в дисквалификацию.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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совва

Это провокация политическая)) лично Меркель ей подсыпали допинг в компот... хватит это терпеть, а Глазыриной нужно помочь, всей страной скинуться по рублю... ))

15:11

Бен Ричардс

Где доказательства, где факты?? Опять провокация, доколе?! Прохоров-немедленно в суд на ИБУ!

14:56

King's Bounty RND

торчубасят по полной, а выхлопа нет...

14:45

Kotletus

А разве она была не в команде Пихлера? А он говорил, что у него все чистые...

14:43

Xen1um

За Арсеналий с децтва!)), на воротник тебе, а не отстранять.

14:42

За Арсеналий с децтва!))

Пора уже всю федерацию отстранять, сколько можно терпеть этот беспредел.) Габи права на все 100!)

14:27

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