Глазырина дисквалифицирована на два года за допинг

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IBU. За употребление запрещенных препаратов спортсменка дисквалифицирована на два года, начиная с 24 апреля 2018 года. Все ее результаты с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года были аннулированы.
Таким образом, Глазырина лишилась своего лучшего результата на этапах Кубка мира в индивидуальных гонках. 14 декабря 2014 года она стала второй в гонке преследования в Хохфильцене.
10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Она была заявлена на чемпионат мира-2017, но в итоге не смогла выступить. Срок ее временного отстранения будет включен в дисквалификацию.
совва
Это провокация политическая)) лично Меркель ей подсыпали допинг в компот... хватит это терпеть, а Глазыриной нужно помочь, всей страной скинуться по рублю... ))
15:11
Бен Ричардс
Где доказательства, где факты?? Опять провокация, доколе?! Прохоров-немедленно в суд на ИБУ!
14:56
King's Bounty RND
торчубасят по полной, а выхлопа нет...
14:45
Kotletus
А разве она была не в команде Пихлера? А он говорил, что у него все чистые...
14:43
Xen1um
За Арсеналий с децтва!)), на воротник тебе, а не отстранять.
14:42
За Арсеналий с децтва!))
Пора уже всю федерацию отстранять, сколько можно терпеть этот беспредел.) Габи права на все 100!)
14:27