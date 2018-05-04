Глазырина дисквалифицирована на два года за допинг

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IBU. За употребление запрещенных препаратов спортсменка дисквалифицирована на два года, начиная с 24 апреля 2018 года. Все ее результаты с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года были аннулированы.

Таким образом, Глазырина лишилась своего лучшего результата на этапах Кубка мира в индивидуальных гонках. 14 декабря 2014 года она стала второй в гонке преследования в Хохфильцене.

10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Она была заявлена на чемпионат мира-2017, но в итоге не смогла выступить. Срок ее временного отстранения будет включен в дисквалификацию.