Глазырина, Акимова, Слепцова и Старых побегут спринт на чемпионате мира

Опубликован старт-лист на завтрашнюю спринтерскую гонку у женщин на чемпионате мира в Хохфильцене. Как и предполагал "СЭ", Россию в первой личной гонке турнира представят Екатерина Глазырина (10-й стартовый номер), Татьяна Акимова (43-й), Светлана Слепцова (69-й) и Ирина Старых (98-й).
"СЭ" проведет трансляцию спринта, который начнется в 16:45 по московскому времени.
Первой стартует Мари Дорен-Абер (Франция), Анастасия Кузьмина (Словакия) – второй, Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – четвертой, Доротея Вирер (Италия) – шестой, Дарья Домрачева (Белоруссия) – 36-й, Лаура Дальмайер (Германия) – 64-й, Габриэла Коукалова (Чехия) – 96-й, Тирил Экхофф (Норвегия) – последней, 101-й.
намкрыш
Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить.
00:47
Zlon
Личные гонки ЧМ идут в зачет кубка наций? Я конкретно про завтрашний спринт.
00:16
кубань чемпион
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКО _______________ Как так? а за четыре буряка и кило овса, научить меня русскому языку?))) Обещал, же. Ладно куплю тебе еще "кружевные трусики", валерьянки, это что бы капсом с психа не писал, но еще и "безвиз" в Габон организую. Согласен?
22:23 9 февраля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Аполлоныч, а ты не находишь, что у ОДНОГО "союза" с логикой полный НОЛЬ??? Если у человека есть право выбора, то он его делает. А если выбора НЕТ -- его ставят перед фактом... Что не так??? Поэтому и такая жеребьёвка.. Или ты в логике такой же нулёвый, как и "кубень" ?? Ну, извини.. Диалог закончен...
22:20 9 февраля
alex1966
Фуркашка сегодня нарисовался, посмотрим что нам выдаст завтра Сукалова.
22:15 9 февраля
Союз Аполлонович
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ Персонально для APOLLO--SOYUZ-1975 (ЭПАС),,,,,,,,,,, Так вот ЭТИ перечисленные ТОБОЙ мадемуазели КАК РАЗ имели право выбора, и они его СДЕЛАЛИ...___У "старой" НОЛЬ очков в рейтинге К.М. , поэтому она и на "задворках".... Та же участь ждала и допингёра "логина", поэтому его на спринт вообще НЕ ЗАЯВИЛИ....______ Не находишь, что всё это мог написать человек, который не очень дружит с головой))
22:06 9 февраля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Персонально для APOLLO--SOYUZ-1975 (ЭПАС),,,,,,,,,,, Так вот ЭТИ перечисленные ТОБОЙ мадемуазели КАК РАЗ имели право выбора, и они его СДЕЛАЛИ...
22:02 9 февраля
Союз Аполлонович
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ Святой с "номером",,,,,,, Ну если ТЫ бестолочь в спорте "фуфлыжников с карамультуками", то зачем лезешь с комментами ??? У "старой" НОЛЬ очков в рейтинге К.М. , поэтому она и на "задворках".... Та же участь ждала и допингёра "логина", поэтому его на спринт вообще НЕ ЗАЯВИЛИ....________ Бестолочь Родченков, а что насчет вот этих - Габриэла Коукалова (Чехия) – 96-й, Тирил Экхофф (Норвегия) 101-й. У них очков сколько?
21:51 9 февраля
rusfed 2.0
Жребий в отношении Светы оказался неслеп
21:50 9 февраля
Andre_Saratov
Прогноз. Победитель побежит в первых 69-ти номерах)
21:41 9 февраля
Andre_Saratov
Стартовый лист удивил. 1 Доран-Абер... 4. Кайса...36. Домрачева... 64. Дальмайер... 96. Коукалова... 101. Екхофф. Разброс полный. Причем обещают +4+5, ветер 1 м/с и солнце. Загадка...
21:38 9 февраля
Jean Reno
и я за Свету! дрожат Дальмайер и Макарайнен..
21:38 9 февраля
Lars Berger
№ 69 - мой фаворит...)
21:35 9 февраля
shu111
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ иди напиши в тему за молодежный хоккей, шавка) перелогиниться только не забудь.
21:28 9 февраля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Святой с "номером",,,,,,, Ну если ТЫ бестолочь в спорте "фуфлыжников с карамультуками", то зачем лезешь с комментами ??? У "старой" НОЛЬ очков в рейтинге К.М. , поэтому она и на "задворках".... Та же участь ждала и допингёра "логина", поэтому его на спринт вообще НЕ ЗАЯВИЛИ....
21:26 9 февраля
andrej-ak
Старых не могла выбирать стартовую группу.
21:22 9 февраля
Святой92
Зачем Старых последней поставили.Разбитую лыжню месить.
21:16 9 февраля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Допингёра сменила допингёрша... Странно, что "мамина дочка" пока нигде не маячит...
21:15 9 февраля
rusfed 2.0
Контрольный от Старых. Соскучился по экшн
21:12 9 февраля