Глазырина, Акимова, Слепцова и Старых побегут спринт на чемпионате мира

Опубликован старт-лист на завтрашнюю спринтерскую гонку у женщин на чемпионате мира в Хохфильцене. Как и предполагал "СЭ", Россию в первой личной гонке турнира представят Екатерина Глазырина (10-й стартовый номер), Татьяна Акимова (43-й), Светлана Слепцова (69-й) и Ирина Старых (98-й).

"СЭ" проведет трансляцию спринта, который начнется в 16:45 по московскому времени.

Первой стартует Мари Дорен-Абер (Франция), Анастасия Кузьмина (Словакия) – второй, Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – четвертой, Доротея Вирер (Италия) – шестой, Дарья Домрачева (Белоруссия) – 36-й, Лаура Дальмайер (Германия) – 64-й, Габриэла Коукалова (Чехия) – 96-й, Тирил Экхофф (Норвегия) – последней, 101-й.