Глава ВАДА ответит Самуэльссону на письмо о допинге в России

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди ответит на открытое письмо олимпийского чемпиона по биатлону шведа Себастьяна Самуэльссона о допинге в российском спорте, которое он три дня назад адресовал ему совместно с бронзовым призером Игр 2016 года в стипль-чезе американкой Эммой Коберн.

В письме Самуэльссон и Коберн заявляют, что многие спортсмены, которые были частью допинговой программы, продолжают соревноваться на международной арене. Они также просят предоставить список российских спортсменов, которые были наказаны по итогам расследований независимых комиссий ВАДА во главе с Ричардом Маклареном и Диком Паундом.

- Я получил это письмо. Но проблема с некоторыми подобными комментариями заключается в том, что они всегда приходят за несколько минут до начала заседаний WADA, когда мы достаточно заняты, - цитирует ТАСС Риди. - Но мы обязательно ответим, у нас уже есть набросок письма, в котором мы предоставим ответы на поднятые ими вопросы.

Должен сказать, что мы стараемся отвечать на все письма, которые поступают к нам от спортсменов.

На заседании ВАДА было озвучено, что эксперты организации получат доступ к базе данных анализа допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Это было ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Делегация ВАДА прибудет в Москву 28 ноября.