Глава украинского биатлона: "Назначение Прокунина аморально? У меня другое мнение"

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал слова журналиста Андрея Столярчука, назвавшего аморальным назначение российского тренера Андрея Прокунина наставником украинской сборной.

- Я читал, да. Это его мнение, он имеет право его высказывать, – сказал Брынзак. - У меня другое мнение. Мне важно, чтобы тренер был профессионалом, а команда показывала результат. Национальность тренера не имеет значения. Хорошие люди и плохие люди есть и на Украине, и в России. Мое дело – спорт, на политикой мы не занимаемся. Мы совершенно не обращаем внимания на подобные высказывания комментаторов. (Михаил ПОТАПОВ)