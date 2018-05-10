Глава Союза биатлонистов Норвегии: "Знаю, кому предлагали деньги за голос в пользу Тюмени"

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик не исключил, что коррупционная составляющая имела место при выборе города проведения чемпионата мира 2021 года. Это право было изначально предоставлено Тюмени, однако позднее Россию лишили возможности принять соревнования. Сейчас в отношении IBU проводится проверка по поводу возможных махинаций с допинг-пробами и коррупции.

– Был представитель IBU, которому предлагали деньги за голос в пользу Тюмени, – цитирует NRK Слоквика. – Он не сказал, сколько ему предлагали, но поговаривают, что цена довольно высокая, конверт стал увесистым. Так не должно быть. Очень печально, что организатор попытался купить голоса. Когда я приехал на съезд, где проводилось голосование, увидел в своем номере подарки от российского организатора. Там был iPad и еще пара дорогих вещей. Не думаю, что это нормально. Просто оставил подарки в номере.

Печально и тревожно, что руководство IBU не может ничего с этим поделать. Нехорошо закрывать на такое глаза, хотя все на поверхности. Думаю, на выборы было не так сложно повлиять. Голосование идет в последний день съезда. До того момента проводятся различные ужины, обеды, встречи. Есть возможность оказать влияние, договориться. Лучше бы выборы проходили в первый день или отдельно от съезда.

Нужно открытое голосование. Оно покажет четко, кто за что голосовал. И легче отследить ситуацию. А с нынешним положением остаются только подозрения.

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