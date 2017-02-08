Глава Союза биатлонистов Норвегии: "Многие аплодировали предложению России отказаться от ЧМ-2021"

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик подчеркнул, что участники конгресса IBU одобрили идею переноса чемпионата мира-2021 из Тюмени. Ранее в IBU подчеркнули, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято, а вице-президент IBU Виктор Майгуров заявил, что СБР будет предложено добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021.

- Многие стали аплодировать этому решению, - цитирует NRK Шлоквика. - Отдавать России турнир было ошибкой. Думаю, шанс добровольно отказаться от турнира - хороший жест со стороны IBU.

Напомним, после публикации доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Россия потеряла ряд крупных стартов. В частности, из Тюмени был перенесен этап Кубка мира-2016/17, а из Острова - молодежный и юношеский чемпионат мира.