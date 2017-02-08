19:23 8 февраля | БИАТЛОН

Глава Союза биатлонистов Норвегии: "Многие аплодировали предложению России отказаться от ЧМ-2021"

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Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик подчеркнул, что участники конгресса IBU одобрили идею переноса чемпионата мира-2021 из Тюмени. Ранее в IBU подчеркнули, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято, а вице-президент IBU Виктор Майгуров заявил, что СБР будет предложено добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021. 

- Многие стали аплодировать этому решению, - цитирует NRK Шлоквика. - Отдавать России турнир было ошибкой. Думаю, шанс добровольно отказаться от турнира - хороший жест со стороны IBU. 

Напомним, после публикации доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Россия потеряла ряд крупных стартов. В частности, из Тюмени был перенесен этап Кубка мира-2016/17, а из Острова - молодежный и юношеский чемпионат мира.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ралпачан Фляйшманъ

а добровольно отказаться эксплуатировать смертельно больных норгов-астматиков - слабо? )

21:23 8 февраля

740

Насчет лицемеров - астматиков... Что-то не видно нашей официальной позиции...

20:46 8 февраля

MEGA

зачем отдавать турнир, который пройдёт только через 4 года? за это время всё ещё может перевернуться с ног на голову и не раз...

20:23 8 февраля

edos22

Какие лицемеры эти норвежцы ...... у них вся сборная 90% больны астмой !!! Как такое может быть... если человек болен , пусть выступает на соревнованиях среди инвалидов (параолимпиаде) ! почему не выносят решение отстранить всех кто принимает лекарства, которые дают преимущество, не важно болен он или нет !

19:46 8 февраля

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