Глава Союза биатлонистов Норвегии: "Меня удивило, что Казахстан привез столько лекарств"

Глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик отметил, что ситуация со сборной Казахстана на чемпионате мира-2017 напоминает ему допинговые скандалы в велоспорте. Ранее "СЭ" сообщал, что у казахстанских спортсменов были обнаружены многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты. Несмотря на это, команда вышла на смешанную эстафету.

- Это ужасная ситуация, - приводит NRK слова Шлоквика. - Если правда, что там были запрещенные препараты, то печально, что люди ничему не учатся. Меня удивило, что они привезли с собой столько много медикаментов, ампул и прочего оборудования. Все это говорит о том, что у них совершенно другая культура. Мне ситуация напоминает ту, которая был в велоспорте, когда командам привозили много лекарств.