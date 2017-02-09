16:47 9 февраля | БИАТЛОН

Глава Союза биатлонистов Норвегии: "Меня удивило, что Казахстан привез столько лекарств"

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Глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик отметил, что ситуация со сборной Казахстана на чемпионате мира-2017 напоминает ему допинговые скандалы в велоспорте. Ранее "СЭ" сообщал, что у казахстанских спортсменов были обнаружены многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты. Несмотря на это, команда вышла на смешанную эстафету.

- Это ужасная ситуация, - приводит NRK слова Шлоквика. - Если правда, что там были запрещенные препараты, то печально, что люди ничему не учатся. Меня удивило, что они привезли с собой столько много медикаментов, ампул и прочего оборудования. Все это говорит о том, что у них совершенно другая культура. Мне ситуация напоминает ту, которая был в велоспорте, когда командам привозили много лекарств. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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regiment

просто норвежскую сборную ещё не застукали

19:23 9 февраля

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