Глава Федерации биатлона Украины назвал мужскую эстафету в Оберхофе шоу-гонкой

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отметил, что мужская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе была больше похожа на шоу-гонку. Он также добавил, что кому-то из спортсменов больше повезло на стрельбище, кому-то – меньше.

Напомним, что эстафета проходила при сильном тумане.

– Это вообще не эстафета была. Это такая шоу-гонка, – приводит xsport.ua слова Брынзака. – На разных коридорах была разная интенсивность тумана, поэтому кому-то повезло больше, кому-то меньше. Кто-то залежался, кто-то успел увеличить оптику, кто-то нет. Это не показательный момент.

Ногами ребята отработали более-менее, а со стрельбой лежа не справились, потому что не успели сменить конфигурацию оптики и не видели вообще ничего. Тем более, что им приходилось стрелять у 8-го и 10-го щитов, а там были далеко не лучшие условия для стрельбы.

Сборная Украины завершила гонку на 11-м месте.