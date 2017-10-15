22:55 | Биатлон

Глава Федерации биатлона США недоволен темпами исследования допинг-проб россиян с Игр-2014

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Президент Федерации биатлона США Макс Кобб выразил недовольство в связи с ходом расследования ситуации с допинг-пробами российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. Комиссия МОК под рководством Дениса Освальда  изучает следы вскрытия на пробирках россиян. Ранее глава НОК США Скотт Блэкман призвал наказать Россию за допинговую историю, изложенную в докладе Ричарда Макларена. 

- Рад, что Скотт Блэкман сказал то, что нас всех беспокоит, - цитирует Inside the Games Кобба. - При всем уважении к расследованию МОК допингового кризиса, его сроки неприемлемы для наших спортсменов. Нет сомнений в том, что ведущие эксперты могли бы закончить расследование еще шесть месяцев назад. Это бы вернуло доверие к спортсменов.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Весёлый©

Чувак, ты прав. Накажем Россиюшка, она провинилась.

23:10

Felix BARSA

Мнение пендосов вообще нам по барабану, собака лает, а караван идет, как говорили на Востоке...

23:03