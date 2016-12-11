17:43 | БИАТЛОН

Германия выиграла женскую эстафету в Поклюке, Россия - 6-я

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Сборная Германии выиграла женскую эстафету на втором этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Ее лидер Лаура Дальмайер одержала третью победу за три дня. Второе место заняла сборная Франции, а третье – Украины. Россия - шестая.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

2-й этап

Женщины

Эстафета 4х6 км

1. Германия (Хинц, Хильдебранд, Хаммершмидт, Дальмайер) – 1:11.31,1 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов)

2. Франция (А. Шевалье, Бреза, Аймонье, Дорен-Абер) – отставание 10,1 (0 + 3)

3. Украина (Варвинец, Джима, Пидгрушная, А. Меркушина) – 37,7 (0 + 3)

4. Чехия (Пускарчикова, Харватова, Виткова, Коукалова) – 56,3 (2 + 9)

5. Норвегия (Хорн, Фенне, Т. Экхофф, Ольсбу) – 2.01,6 (2 + 15)

6. РОССИЯ (Подчуфарова, Акимова, Слепцова, Загоруйко) – 2.08,6 (0 + 8)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (32)
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Brother Beyond

Слепцова - отработанный вариант. Если молодым ещё можно скидку на возраст и волнение делать, то она уже просто летит с горы, а не в гору. Остальные пробежали в свою силу, да затык с патроном на втором этапе помешал. Но эти хотя бы способны прогрессировать.

18:58

RW.irk

Контрольный предсезонный спринт: Слепцова +17 (2 промаха), Кайшева +1.06 (2). И доколе?))

18:50

RW.irk

Русский Я------ Елисееву 23, Шопину 23, Цветкову 24 (третий сезон в основе). Ранее Логинов, Гараничев, Малышко, Волков, Лапшин....

18:47

Русский Я

RW.irk, ну нашим мужикам молодым сейчас в районе 25 лет, так что не такие уж и молодые, представить человека в сборной моложе 23 лет у нас вообще нельзя.

18:34

Микаил

Весёлый ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ: "СЛЕПЦОВА ПОПАЛА В СБОРНУЮ РОССИИ АБСОЛЮТНО СПРАВЕДЛИВО" Это он прикалывался...

18:29

Микаил

долго будут ставить явного аутсайдера с основной состав (Слепцову) тем более у неё что-то с ногой, она ни бежать ни стрелять не может, зачем ставить в гонку слепую да ещё хромую черепаху? Интересно заглянуть в мозги главному тренеру женской сборной интересно о чём он думает и самое главное ЧЕМ? Все уже давно думают, что у него отношения со Слепцовой, других причин просто нет...

18:26

RW.irk

Второй день мучает вопрос, что же это за бывший помощник Пихлера-то? Как же его зовут?)))

18:25

RW.irk

Русский Я Вот вам еще один пример, вопрос доверия или не доверия, хохлы ставят Меркушину первый раз в сборную, сразу из IBU и вот что выходит, у нас же как же, Кайшева не готова, будет готова когда ей лет 30 стукнет. Да и на Аймонье посмотреть сколько ей лет. Но наша система так построена, что старикам везде у нас дорога, молодым дорога, когда станут стариками. ================== А мужская сборная у нас видимо в другой системе состоит?.....

18:22

maximalist

ДАЙТЕ ШАНС МОЛОДЫМ И ДЛИННОНОГИМ НА ВЕСЬ СЕОН И РАБОТАЙТЕ С НИМИ НАД МЕТКОСТЬЮ. НАРАБАТЫВАЙТЕ ЧЕТВЕРКУ НА ЭСТАФЕТУ НА ОЛИМПИАДУ. В ХОККЕЕ НА КУБКЕ КАРЬЯЛА ПОЛУЧИЛОСЬ, С БАБИКОВЫМ И ЦВЕТКОЫВМ ПОЛУЧИЛОСЬ, С КУЛИЖНИКОВЫМ ПОЛУЧИЛОСЬ. ВРЕМЕННЫЕ НЕУДАЧИ МЫ ПОТЕРПИМ!!! ЕСТЬ ДЕВУШКИ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ!!!

18:21

Русский Я

Вот вам еще один пример, вопрос доверия или не доверия, хохлы ставят Меркушину первый раз в сборную, сразу из IBU и вот что выходит, у нас же как же, Кайшева не готова, будет готова когда ей лет 30 стукнет. Да и на Аймонье посмотреть сколько ей лет. Но наша система так построена, что старикам везде у нас дорога, молодым дорога, когда станут стариками.

18:17

Kirillyurrich

ЮКИ я про наших...а среди остальных ленка не самая красивая, мне больше вирер и соукалова нравятся

18:16

torpedon_

Айртон Доротея , конечно же в другой лиге)). Но Акимова получше , чем Дальмайер будет

18:15

NoLim

Результат закономерный, наш уровень. P.S.Почему из Новочебоксарска пишут только идиоты? Там у нормальных людей интернета нет, что ли?

18:15

torpedon_

Айртон Думаю получше чем Дальмайер )

18:14

torpedon_

Ну , а так конечно же Доротея просто вне конкуренции

18:13

ЮКИ

на фига этих убогеньких из страны вывозят!?их место у хантов с мансями:пусть там в пострелялки играются!им всё равно,но стране позору будет меньше!

18:13

Айртон

torpedon_ Поклонник целлюлитных чучмечек?))

18:13

ЮКИ

to kirill//а ленка нойер!?чем Не красавица!?

18:12

torpedon_

Новочебоксарск2016 Акимова - симпатичная и уж точно красивее , чем Дальмайер будет )

18:11

Kirillyurrich

Новочебоксарск2016 а некоторые тут пишут, что через постель попадают...но вообще биатлонистки никогда особо красивыми не были у нас, ахатова ничего такая была, а так..короче это не худ. гимнастика

17:59

Никто62

Новочебоксарск2016 Некрасивые зато безотказные.вот они и в сборной.

17:58

Florida9

Нет ни команды женской ни тренеров

17:57

Весёлый©

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ: "СЛЕПЦОВА ПОПАЛА В СБОРНУЮ РОССИИ АБСОЛЮТНО СПРАВЕДЛИВО"

17:56

Новочебоксарск2016

Результат нашей сборной лучший из того, что могло быть. Но удивляет не спортивный результат, а то, что наша четверка девушек - самые не красивые из всех команд. Это не относится к спортивным результатам, но все-таки... Неужели в женский биатлон у нас идут самые только не красивые девушки?

17:56

fireman32

maximalistЭто когда же Медведцев работал с Пихлером))?

17:54

Никто62

maximalist Не стоит слушать что болтает Губа.Он там из того же клуба.

17:53

maximalist

Если бывший помощник Пихлера не отправит Слепцову в IBU и не возьмет на весь сезон Кайшеву, принимать кадровые решения необходимо к обоим.

17:52

Никто62

Когда же у нас перестанут отбор делать в сборную через постель.А где же спортивные принципы?

17:51

maximalist

Если Медведцев не отправит Слепцову в IBU и не возьмет Кайшеву до конца сезона, принимать кадровые решения необходимо к обоим.

17:50

wowaizrostowa73

Достойное выступление, ещё немного прибавить и уже за призы будем биться.

17:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ