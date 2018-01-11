Германия сохранила лидерство в Кубке наций, россиянки - четвертые

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина сохранила лидерство в зачете Кубка мира после индивидуальной гонки в Рупольдинге. В тройку лидеров вошла победительница сегодняшней гонки Доротея Вирер. Кайса Мякяряйнен, занявшая сегодня второе место, идет второй и в общем зачете.
Лучшая из россиянок - Екатерина Юрлова-Перхт - опустилась на 16-е место после пропуска гонки.
В Кубке наций лидирует по-прежнему Германия. Россиянки занимают четвертое место.
Кубок мира
Общий зачет (ж)
1 (1). Кузьмина (Словакия) - 454 (+32)
2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 429 (+54)
3 (4). Вирер (Италия) - 378 (+60)
4 (3). Бреза (Франция) - 368 (0)
5 (5). Херманн (Германия) - 302 (+1)
6 (9). Джима (Украина) - 296 (+43)
9 (7). Дальмайер (Германия) - 282 (0)
13 (19). Домрачева (Белоруссия) - 247 (+38)
16 (12). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 241 (0)
25 (27). АКИМОВА (Россия) - 154 (+20)
51 (56). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 46 (+25)
55 (52). МИРОНОВА (Россия) - 32 (0)
57 (54). СЛИВКО (Россия) - 29 (+2)
76 (70). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 9 (0)
84 (-). УСЛУГИНА (Россия) - 3 (+3)
Кубок наций (ж)
1 (1). Германия - 3530 (+360)
2 (2). Франция - 3353 (+382)
3 (3). Украина - 3281 (+405)
4 (4). РОССИЯ - 2969 (+348)
5 (5). Италия - 2946 (+380)
6 (6). Швеция - 2888 (+334)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/