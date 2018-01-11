Германия сохранила лидерство в Кубке наций, россиянки - четвертые

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина сохранила лидерство в зачете Кубка мира после индивидуальной гонки в Рупольдинге. В тройку лидеров вошла победительница сегодняшней гонки Доротея Вирер. Кайса Мякяряйнен, занявшая сегодня второе место, идет второй и в общем зачете.

Лучшая из россиянок - Екатерина Юрлова-Перхт - опустилась на 16-е место после пропуска гонки.

В Кубке наций лидирует по-прежнему Германия. Россиянки занимают четвертое место.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Кузьмина (Словакия) - 454 (+32)

2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 429 (+54)

3 (4). Вирер (Италия) - 378 (+60)

4 (3). Бреза (Франция) - 368 (0)

5 (5). Херманн (Германия) - 302 (+1)

6 (9). Джима (Украина) - 296 (+43)

9 (7). Дальмайер (Германия) - 282 (0)

13 (19). Домрачева (Белоруссия) - 247 (+38)

16 (12). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 241 (0)

25 (27). АКИМОВА (Россия) - 154 (+20)

51 (56). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 46 (+25)

55 (52). МИРОНОВА (Россия) - 32 (0)

57 (54). СЛИВКО (Россия) - 29 (+2)

76 (70). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 9 (0)

84 (-). УСЛУГИНА (Россия) - 3 (+3)

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 3530 (+360)

2 (2). Франция - 3353 (+382)

3 (3). Украина - 3281 (+405)

4 (4). РОССИЯ - 2969 (+348)

5 (5). Италия - 2946 (+380)

6 (6). Швеция - 2888 (+334)