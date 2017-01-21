Германия догнала Россию в эстафетном зачете

Мужская сборная Германии по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве догнала сборную России. У обеих национальных команд по 156 баллов. На третьем месте осталась сборная Норвегии, в активе которой 146 очков.

Кубок мира

Эстафета (м)

1 (2). Германия - 156 (+60)

2 (1). РОССИЯ - 156 (+48)

3 (3). Норвегия - 146 (+54)

4 (5). Украина - 129 (+43)

5 (4). Франция - 128 (+36)

6 (7). Австрия - 114 (+40)

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