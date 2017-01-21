18:42 21 января | БИАТЛОН

Германия догнала Россию в эстафетном зачете

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Мужская сборная Германии по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве догнала сборную России. У обеих национальных команд по 156 баллов. На третьем месте осталась сборная Норвегии, в активе которой 146 очков.

Кубок мира

Эстафета (м)

1 (2). Германия - 156 (+60)

2 (1). РОССИЯ - 156 (+48)

3 (3). Норвегия - 146 (+54)

4 (5). Украина - 129 (+43)

5 (4). Франция - 128 (+36)

6 (7). Австрия - 114 (+40)

Трансляция гонки

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ФанФаныч

Вообще то, мне немцы-биатлонисты нравятся. Спокойные, культурные, доброжелательные гадость на лыжне не сделают. Не то, что сделал пук-пук инспектор СКУНС ВЕРНИКЕ, корреспондент ZDF (2 Канал Немецкого ТВ), обидевший всех россиян. Мы же не говорим, что в Европе полный меркель и туск. И не скажем.

19:31 21 января

hyperion

pustot+ а что за цифра в скобках? - Позиция в зачёте до этой гонки, с плюсом - количество набранных очков.

19:09 21 января

KhSL

Первая скобка - место в общем зачете перед гонкой. Вторая скобка - количество очков, полученных за эту эстафету...

19:08 21 января

pustot+

а что за цифра в скобках?

18:45 21 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ