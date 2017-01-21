Германия догнала Россию в эстафетном зачете

Мужская сборная Германии по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве догнала сборную России. У обеих национальных команд по 156 баллов. На третьем месте осталась сборная Норвегии, в активе которой 146 очков.
Кубок мира
Эстафета (м)
1 (2). Германия - 156 (+60)
2 (1). РОССИЯ - 156 (+48)
3 (3). Норвегия - 146 (+54)
4 (5). Украина - 129 (+43)
5 (4). Франция - 128 (+36)
6 (7). Австрия - 114 (+40)
ФанФаныч
Вообще то, мне немцы-биатлонисты нравятся. Спокойные, культурные, доброжелательные гадость на лыжне не сделают. Не то, что сделал пук-пук инспектор СКУНС ВЕРНИКЕ, корреспондент ZDF (2 Канал Немецкого ТВ), обидевший всех россиян. Мы же не говорим, что в Европе полный меркель и туск. И не скажем.
19:31 21 января
hyperion
pustot+ а что за цифра в скобках? - Позиция в зачёте до этой гонки, с плюсом - количество набранных очков.
19:09 21 января
KhSL
Первая скобка - место в общем зачете перед гонкой. Вторая скобка - количество очков, полученных за эту эстафету...
19:08 21 января
pustot+
а что за цифра в скобках?
18:45 21 января