Гербулова выиграла гонку преследования на летнем чемпионате мира

Российская биатлонистка Наталья Гербулова, стартовавшая с третьей позиции, одержала победу в гонке преследования среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону, проходящем в эстонском Отепя. Серебряную и бронзовую медали завоевали полька Кинга Миторай и украинка Анастасия Меркушина, имевшие второй и первый стартовые номера соответственно. Кристина Резцова сохранила за собой четвертую позицию.

Отепя (Эстония)

Чемпионат мира по летнему биатлону

Гонка преследования

Юниорки

1. ГЕРБУЛОВА (Россия) – 33.40,6 (3 штрафных круга)

2. Миторай (Польша) – отставание 1.46,8 (7)

3. Меркушина (Украина) – 2.11,5 (6)

4. РЕЗЦОВА (Россия) – 3.12,4 (6)...

10. КОВАЛЕВА (Россия) – 4.06,5 (3)

11. РУДАКОВА (Россия) – 4.06,7 (3)...

13. ГИЛЕВА (Россия) – 4.23,5 (2)...

17. ФЕДОРОВА (Россия) – 6.03,4 (8)