Гараничев в прошлом сезоне переболел мононуклеозом

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о проблемах подготовки к прошлому сезону. По словам спортсмена, он переболел мононуклеозом.

- Мы бежали контрольную десятикилометровую гонку на сборе в Тюмени, было очень жарко, больше 30 градусов, на втором круге мне стало плохо, на третьем накрыло окончательно: надо идти в подъем, а я "встал", - цитирует "РИА Новости" Гараничева. - Проиграл самому себе на этом круге три минуты. Последний километр до финиша вообще шел пешком - никогда в моей профессиональной карьере такого не было.

Потом мы поехали на сбор в Италию, в Мартель, где довольно жесткая высота – 1800 м, и там (личный тренер) Максим Владимирович (Кугаевский) уже жестко сказал тренерам, что надо менять план работы - понижать пульсовую зону, да и нагрузку в целом. И только после того сбора я обратился к Сергею Викторовичу Богданову - нашему бывшему тренеру по стрельбе, с которым я продолжал общаться после его ухода из сборной. Он меня вывел на профессора, специалиста по вирусным инфекциям в Екатеринбурге, я сделал все необходимые анализы, тогда-то и обнаружился вирус мононуклеоза.