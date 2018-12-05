Гараничев стартует 4-м в индивидуальной гонке в Поклюке

Евгений Гараничев стартует четвертым в индивидуальной гонке на стартовом этапе Кубка мира в Поклюке – первой личной гонке Кубка мира сезона-2018/19. У Александра Логинова – 23-й стартовый номер, у Дмитрия Малышко – 41-й. Алексей Слепов уйдет в гонку 82-м, Эдуард Латыпов – 100-м, а Матвей Елисеев – 103-м.

Всего на гонку заявлено 110 биатлонистов. Первый стартовый номер получил русский кореец Тимофей Лапшин. Француз Мартен Фуркад, обладатель малого хрустального глобуса в этой дисциплине, получил майку с 22-м номером, норвежец Йоханнес Бе – с 14-м.

Гонка состоится в среду, 5 декабря и начнется в 16:15 по московскому времени.