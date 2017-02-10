Гараничев, Шипулин, Бабиков и Цветков выступят в спринте на чемпионате мира

Стал известен состав российской команды на спринтерскую гонку на чемпионате мира в Хохфильцене, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России. Завтра на старт выйдут Евгений Гараничев (9–й стартовый номер), Антон Бабиков (29), Антон Шипулин (52), Максим Цветков (53). Гонка начнется в 16.45 по московскому времени.