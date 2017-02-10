Гараничев, Шипулин, Бабиков и Цветков выступят в спринте на чемпионате мира

Стал известен состав российской команды на спринтерскую гонку на чемпионате мира в Хохфильцене, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России. Завтра на старт выйдут Евгений Гараничев (9–й стартовый номер), Антон Бабиков (29), Антон Шипулин (52), Максим Цветков (53). Гонка начнется в 16.45 по московскому времени.
ДОЗВОН ГУБЕР
А где же "евро-чемпион амнистированный"??? Уже устал???
04:17
adamantane'
Да, отличный выбор четвёрки.
00:10
кубань чемпион
Верим в Команду!!!!
23:57 10 февраля
streletc1783
За фуркадом Гараничев 9 и как всегда - попадёт будет в высоко,промажет - чёрт знает где.Шипулин 52 дален 55.Всё у него получится - удачи!
23:25 10 февраля
Andre_Saratov
Опять разброс по всему листу. 4. Фуркад, 55. Бьорндален, 101. Свендсен. До последнего ясности нет)
23:11 10 февраля
Andre_Saratov
Прогнозируемо.
23:02 10 февраля
alex1966
Реально сильная четверка, УСПЕХОВ парни ! Шипулин, справься с нервами и порви фуркадишку !
22:41 10 февраля
rusfed 2.0
Отличная четверка
22:35 10 февраля