21:37 10 февраля | БИАТЛОН

Гараничев, Шипулин, Бабиков и Цветков выступят в спринте на чемпионате мира

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Стал известен состав российской команды на спринтерскую гонку на чемпионате мира в Хохфильцене, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России. Завтра на старт выйдут Евгений Гараничев (9–й стартовый номер), Антон Бабиков (29), Антон Шипулин (52), Максим Цветков (53). Гонка начнется в 16.45 по московскому времени.

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http://biathlonrus.com/news/2017/57143/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ДОЗВОН ГУБЕР

А где же "евро-чемпион амнистированный"??? Уже устал???

04:17

adamantane'

Да, отличный выбор четвёрки.

00:10

кубань чемпион

Верим в Команду!!!!

23:57 10 февраля

streletc1783

За фуркадом Гараничев 9 и как всегда - попадёт будет в высоко,промажет - чёрт знает где.Шипулин 52 дален 55.Всё у него получится - удачи!

23:25 10 февраля

Andre_Saratov

Опять разброс по всему листу. 4. Фуркад, 55. Бьорндален, 101. Свендсен. До последнего ясности нет)

23:11 10 февраля

Andre_Saratov

Прогнозируемо.

23:02 10 февраля

alex1966

Реально сильная четверка, УСПЕХОВ парни ! Шипулин, справься с нервами и порви фуркадишку !

22:41 10 февраля

rusfed 2.0

Отличная четверка

22:35 10 февраля

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