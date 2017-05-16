Гараничев проводит первый сбор в предолимпийский сезон отдельно от сборной России

Сборная России приступила к тренировкам на первом предсезонном сборе в Белокурихе (Алтайский край), сообщает официальный сайт СБР. Как сообщалось ранее, в женской команде под руководством Сергея Коновалова и Николая Загурского занимаются Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Ирина Услугина.

Мужчины занимаются под началом Андрея Падина и Рикко Гросса. В составе сборной : Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Юрий Шопин. Евгений Гараничев по согласованию тренерского штаба и личного тренера первый сбор проведет в Тюмени.

Антон Шипулин и Алексей Волков под руководством Андрея Крючкова отправятся на сбор в болгарский Бельмекен 23 мая.