Тюменский биатлонист Евгений Гараничев пропустит первый сбор национальной команды, информирует asnta.ru. Его партнеры по основе сейчас тренируются в Чайковском, где пробудут до конца недели.

Гараничев в начале месяца перенес небольшую операцию по коррекции носовой перегородки. Восстановление должно было занять не так много времени. Но врачи решили продлить ему больничный до 21 июня.

Осложнений нет, скорее, это просто перестраховка. Таким образом, Гараничеву нет смысла приезжать на сбор ради нескольких дней занятий. Он присоединится к сборной со второй этапа подготовки к сезону. Это решение согласовано с тренерским штабом национальной дружины.