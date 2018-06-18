Гараничев полностью пропустит сбор в Чайковском

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев по согласованию с главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым полностью пропустит первый предсезонный сбор национальной команды, который проходит в Чайковском, сообщает ТАСС.

"Ему сегодня больничный до 21 июня продлили. Хотя все хорошо, но врачи страхуются. Мы с Анатолием Николаевичем Хованцевым сегодня решили не дергать его из-за четырех дней", – сказал личный тренер спортсмена Максим Кугаевский.

Гараничев 8 июня успешно перенес операцию на носовой перегородке, ожидалось, что через неделю он присоединится к первому учебно-тренировочному сбору в Пермском крае. Команда начала подготовку 6 июня.

В минувшем сезоне Гараничев занял 31-е место в общем зачете Кубка мира. Всего в карьере россиянина шесть побед на этапах Кубка мира.



