Гараничев через неделю начнет готовиться к новому сезону

Тренер бронзового призера Олимпиады-2014 Евгения Гараничева Максим Кугаевский сказал, что биатлонисту предстоит пройти процедуру по корректировке носовой перегородки. По словам специалиста, спортсмен начнет готовиться к новому сезону примерно через неделю.

– Мы пытались подвести его к старту подготовки к сезону без хирургического вмешательства, но этого все-таки не получится, потому что одна ноздря не дышит, – цитирует ТАСС Кугаевского. – Это минимальное хирургическое вмешательство пройдет 7 июня. Врачи говорят, что в течение недели после этого он сможет приступить к тренировкам.

Надеемся, что он сможет присоединиться к национальной команде России на первом сборе в Чайковском.

Тренировочный сбор национальной команды стартует в Чайковском 6 июня.