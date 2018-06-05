15:09 | Биатлон

Гараничев через неделю начнет готовиться к новому сезону

Тренер бронзового призера Олимпиады-2014 Евгения Гараничева Максим Кугаевский сказал, что биатлонисту предстоит пройти процедуру по корректировке носовой перегородки. По словам специалиста, спортсмен начнет готовиться к новому сезону примерно через неделю.

– Мы пытались подвести его к старту подготовки к сезону без хирургического вмешательства, но этого все-таки не получится, потому что одна ноздря не дышит, – цитирует ТАСС Кугаевского. – Это минимальное хирургическое вмешательство пройдет 7 июня. Врачи говорят, что в течение недели после этого он сможет приступить к тренировкам.

Надеемся, что он сможет присоединиться к национальной команде России на первом сборе в Чайковском.

Тренировочный сбор национальной команды стартует в Чайковском 6 июня.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5264352

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