Ганус и Пахноцкая вошли в рабочую группу по восстановлению статуса СБР

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая вошли в состав рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU), которая занимается вопросом восстановлением полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в IBU.

Первый визит делегации IBU в Москву по вопросу восстановления прав СБР состоялся 15 ноября, во время встречи было решено включить российских представителей в состав рабочей группы. Второй визит IBU в российскую столицу намечен на 18 декабря.

"В рабочую группу IBU от РУСАДА вошли Юрий Ганус и Маргарита Пахноцкая", - приводит ТАСС сообщение РУСАДА.

Ранее глава СБР Владимир Драчев сообщил, что Союз биатлонистов России в рабочей группе будут представлять член правления Виктор Майгуров и исполнительный директор Сергей Голиков. Для восстановления своих прав СБР необходимо выполнить 12 условий, выдвинутых IBU.