Галина Куклева: "Пока не вижу в женской сборной новой звездочки"

Олимпийская чемпионка Нагано-98 Галина Куклева отметила, что на данный момент в составе женской сборной России нет спортсменки, которая могла бы стать настоящей звездой биатлона. По ее словам, сейчас на неудачи российского спорта влияют 90-е годы.

– Это масштабная проблема, - приводит rusbiathlon.ru слова Куклевой. - Где-то, возможно, недорабатывают тренеры, в спортивных секциях недостаточно талантливых детей, да и дети сейчас относительно прошлых поколений слабые. Многие тренеры жалуются на то, что раньше дети были и крепче, и здоровее. Сказались 90-е годы, когда все было пущено на самотек. В те годы была сложная экономическая ситуация, большинству было не до занятий спортом. Сталкиваюсь с тем, что студенты у меня наполовину плохо видящие, то есть это уже вопрос к занятию биатлоном.

Нюансов много, тут и допинговые скандалы, и политика, все это взаимосвязано. Чтобы заниматься спортом, нужно иметь большое желание, не все имеют большое желание. У нынешних детей сейчас огромный соблазн. Проще сидеть за компьютером в тепле и комфорте. Зачастую родители создают все условия, чтобы ребенок не занимался спортом. К ним и так все придет, зачем чем-то заниматься и чего-то добиваться.

Следующий момент, я вам скажу – была нарушена система подготовки. Есть школа биатлонных гонок и есть школа лыжных гонок. Мы в биатлон пришли из лыжных гонок. Там мы прошли серьезную базу лыжной подготовки и только потом попали в биатлон. Биатлон – более популярный вид спорта, чем лыжи, и зачастую дети идут сразу в биатлон. Но его основа - это лыжный бег, и с него надо начинать. Возможно, у ребенка больше шансов стать блестящим лыжником, чем биатлонистом. Много пунктов, которые нужно просматривать.

– Вы согласны с высказыванием Александра Тихонова, что иногда приходится просто ждать, когда "баба Маша родит новую Резцову, Пылеву или Богалий"?



– Я надеюсь, что такая будущая звездочка уже родилась и сейчас подходит к этапу своей подготовки. Но на данный момент в сборной такой спортсменки я не вижу.

– Почему наши очень перспективные юниоры, вливаясь во взрослый спорт, теряют свои позиции, а иногда вообще исчезают из поля зрения?



– Возможно, им не хватает терпения, они привыкли к тепличным условиям. Хотя в мое время тоже было такое, многие не справлялись с этим этапом спортивной жизни, не каждый это проходит. Сейчас я не вижу тех, кто бы бежал хорошо и стрелял так же. У мальчишек, конечно, ситуация получше, но у девчат все пока неоднозначно. Ярких звездочек, таких, как Ольга Зайцева, Света Ишмуратова, Ольга Медведцева, я не вижу. Большая составляющая побед – это все же талант.