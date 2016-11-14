15:29 | БИАТЛОН

Габриэла Соукалова: "Я восхищаюсь Домрачевой"

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Чешская биатлонистка Габриэла Соукалова отметила, что не смогла бы вернуться к соревнованиям после рождения ребенка, как это сделала Дарья Домрачева. Белорусская спортсменка в октября родила дочь, а уже сейчас начала подготовку к Кубку мира-2016/17.

- Я восхищаюсь тем, что Домрачева решила вернуться к тренировкам, - приводит idnes.cz слова Соукаловой. - Рождение ребенка меняет взгляд женщины на мир. После этого она понимает, что спорт - не самое важное в жизни. Иногда это проявляется на трассе, как в случае с Мари Дорен Абер. Не могу представить, чтобы я поступила так же. И даже после годичной паузы. Мне кажется, что если я приму решение приостановить карьеру, то уже не вернусь. Сейчас все мои мысли связаны только с предстоящей Олимпиадой. Потом я переверну эту страницу.

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