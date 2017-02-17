Габриэла Коукалова: "Я очень разочарована"

Чешка Габриэла Коукалова выразила разочарование четвертым местом своей сборной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Сама она на четвертом этапе отработала без промахов.

– Я очень разочарована, – цитирует iDNES Коукалову. – Медаль была в пределах досягаемости. Я выгляжу уставшей? Было очень тяжело, сил не хватало. В таких условиях нужно, чтобы хорошо катили лыжи, но они не помогали. Возможно, у украинок и француженок лыжи ехали лучше. Я не могла преследовать их. На последнем круге отдала все силы, но ничего не могла поделать. Было обидно, когда они меня обогнали. Я же понимала, что успех близок, но ничего не могла исправить.