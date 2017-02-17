Габриэла Коукалова: "Я очень разочарована"

Чешка Габриэла Коукалова выразила разочарование четвертым местом своей сборной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Сама она на четвертом этапе отработала без промахов.
– Я очень разочарована, – цитирует iDNES Коукалову. – Медаль была в пределах досягаемости. Я выгляжу уставшей? Было очень тяжело, сил не хватало. В таких условиях нужно, чтобы хорошо катили лыжи, но они не помогали. Возможно, у украинок и француженок лыжи ехали лучше. Я не могла преследовать их. На последнем круге отдала все силы, но ничего не могла поделать. Было обидно, когда они меня обогнали. Я же понимала, что успех близок, но ничего не могла исправить.
Айртон
Габи уступила только Лауре. У Пидрушной и Мари она выиграла.)) Не забываем, что она отыгрывала отставание.)) Свой этап она прошла на отлично!) Но украинкам сегодня медаль была нужнее.)_
23:14
tryam
да какая сукалова...она не может конкурировать когда рядом бегут...сдается....не в первый раз уже такое...все обгоняют на финише
23:08
Айртон
Всем бы такое разочарование, при полном комплекте медалей чемпионата.))
23:06
RW.irk
Бугага! Кто о чем, а болезный параноик все о России))
22:47
Czechplayer
aaida ____ а какие у нее неудачи? кажется, их вовсе нет) кстати, какое место заняла сборная России, можете напомнить?)
22:43
aaida
А мне посрать на неудачи Габи
22:42
Czechplayer
Габриэла сегодня выступила на высочайшем уровне, как всегда. На своем этапе, где бежали все звезды мирового биатлона, она заняла 2 место, уступив Дорен-Абер всего ничего, семь десятых секунды. 4 место конечно обидно, да и разочарование Габи понятно. Она хотела выиграть медаль в первую очередь для своих подруг по команде. Но ее вины в этом нет, медаль сегодня упустили сервисмены. Лыжи у всех конкуренток катили очевидно лучше, особенно заметно это было на спусках. Это первый провал бригады Тома Зидека (мужа Анн-Карин Олофссон), до этого он работал безупречно. Удачи Габи в масс-старте, чемпионат для нее уже в любой случае самый успешный в карьере.
22:35