Габриэла Коукалова: "Я не делаю ставку на Кубок мира в этом сезоне"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отметила, что не ставит перед собой задачу завоевать Большой хрустальный глобус в этом сезоне. После победы в спринте и второго места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе спортсменка вышла на первое место в общем зачете.

- В этом сезоне я не делаю ставку на Кубок мира, - приводит Aktuálně.cz слова Коукаловой. - Есть спортсменки, которые нацелены на желтую майку, но моя цель - чемпионат мира в Хохфильцене. Поэтому в масс-старте в Оберхофе я не буду выделяться среди других. Сейчас мне нужно вернуться в соревновательный ритм. После длительной паузы это сложно делать. Надеюсь, в Рупольдинге будет намного легче.