Габриэла Коукалова: "У нас не было шансов против Дальмайер"

Чешка Габриэла Коукалова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявила, что немка Лаура Дальмайер, выигравшая гонку, находится в прекрасной форме и ее тяжело обыграть. Коукалова проиграла почти 25 секунд немке и допустила один промах.

– Лаура сейчас в отличной форме, – цитирует IBU Коукалову. – Ее очень трудно победить. Она сильнее, быстрее и концентрируется лучше всех. У нас не было никаких шансов.