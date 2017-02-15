20:37 | БИАТЛОН

Габриэла Коукалова: "У нас не было шансов против Дальмайер"

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Чешка Габриэла Коукалова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявила, что немка Лаура Дальмайер, выигравшая гонку, находится в прекрасной форме и ее тяжело обыграть. Коукалова проиграла почти 25 секунд немке и допустила один промах.

– Лаура сейчас в отличной форме, – цитирует IBU Коукалову. – Ее очень трудно победить. Она сильнее, быстрее и концентрируется лучше всех. У нас не было никаких шансов.

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