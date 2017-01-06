Габриэла Коукалова: "Сегодня я подобрала правильную тактику, что ранее происходило не всегда"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, выигравшая спринтерскую гонку в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира, отметила, что ранее не всегда правильно расходовала свои силы. Спортсменка подчеркнула, что сегодня ей удалось подобрать правильную тактику.

– У меня было много гонок, когда я энергично начинала, но под конец сил не хватало, – цитирует пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) Коукалову. – Думаю, сегодня я подобрала правильную тактику и действовала куда расчетливее.