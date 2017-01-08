Габриэла Коукалова: "Надеюсь, я еще не на пике формы"

Биатлонистка Габриэла Коукалова после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила, что не ее главной целью на сезон является чемпионат мира. После сегодняшней гонки чешка лидирует в общем зачете, опережая Лауру Дальмайер на 15 очков.

- Надеюсь, я еще не на пике своей формы, потому что моя главная цель - чемпионат мира в Хохфильцене, - приводит пресс-служба IBU слова Коукаловой. - В прошлом сезоне я концентрировалась на Кубке мира, но сейчас более важен чемпионат. Не думала, что смогу сегодня закрыть все мишени. Рада за Еву. Очень приятно стоять на пьедестале рядом с партнером по команде.