19:17 | БИАТЛОН

Габриэла Коукалова: "Моя цель в этом сезоне - чемпионат мира"

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Чешка Габриэла Коукалова дала понять, что в этом сезоне сосредоточена на подготовке к чемпионату мира в Хохфильцене. Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге она заняла второе место, проиграв Кайсе Мякяряйнен.

- Все спрашивают меня о желтой майке лидера, но в этом году она не является моей целью, я сосредоточена на чемпионате мира, - цитирует официальный сайт IBU Коукалову. - Думаю, тренер принял правильное решение стартовать сегодня позднее, когда условия стали лучше. Приятно кататься на лыжах на быстром снегу.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shu111

У нее в нынешней желтой чешской сборной желтая майка в желтой прессе.

19:37

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