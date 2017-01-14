Габриэла Коукалова: "Моя цель в этом сезоне - чемпионат мира"

Чешка Габриэла Коукалова дала понять, что в этом сезоне сосредоточена на подготовке к чемпионату мира в Хохфильцене. Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге она заняла второе место, проиграв Кайсе Мякяряйнен.

- Все спрашивают меня о желтой майке лидера, но в этом году она не является моей целью, я сосредоточена на чемпионате мира, - цитирует официальный сайт IBU Коукалову. - Думаю, тренер принял правильное решение стартовать сегодня позднее, когда условия стали лучше. Приятно кататься на лыжах на быстром снегу.