Габриэла Коукалова: "Когда Мякяряйнен меня обогнала, я попрощалась с медалью"

Чешка Габриэла Коукалова выразила разочарование по поводу четвертого места в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. На последнем круге ее обошла финка Кайса Мякяряйнен.

– Жаль, что мне не удалось удержать третье место, – цитирует iDNES Коукалову. – На стрельбище мне все удавалось. Возможно, где-то везло. Но один промах подвел. Старалась успокоиться и сконцентрироваться, получше прицелиться. Но сил потратила много и не смогла собраться. Все равно предполагала, что смогу опередить группу в борьбе за третье место, но ничего не сработало. В конце сил не оставалось. Я даже на спуске отставала.

Когда мимо меня проскочила Мякяряйнен, я поняла, что не догоню ее, попрощалась с медалью. Думала даже, что стану пятой, потому что впереди была Джима. Но я даже удивилась, когда обогнала ее. Вероятно, она тоже устала. Четвертое место всегда очень обидно. Теперь хочется отдыхать и отдыхать.