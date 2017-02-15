Габриэла Коукалова: "Эта гонка была тяжелее, чем прошлые"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявила, что сегодня ей было тяжелее, чем на предыдущих гонках. Чешка заняла второе место, проиграв немке Лауре Дальмайер 24,7 секунды и допустив один промах.
– Эта гонка была тяжелее, чем прошлые, – цитирует Sport.idnes.cz Коукалову. – Сегодня я очень много боролась. На самом деле, сегодня пришлось даже сложнее, чем в гонках на первых этапах. Но я счастлива, что мне удалось сконцентрироваться на последней стрельбе.
Czechplayer
Отличная гонка, как всегда. Еще в масс-старте Габи поборется. Хотелось бы ошибиться, но боюсь в эстафете подруги по команде не позволят завоевать медаль.
19:19