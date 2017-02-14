Габриэла Коукалова: "Дальмайер невероятно сильна в этом году"

Чешка Габриэла Коукалова отметила, что уже выполнила главные задачи на нынешний сезон. Обладательница Кубка мира 2016 года считает, что на этот раз ей будет сложно повторить свой прошлогодний успех.

– Тяжело ждать своей первой медали на чемпионате мира до последней гонки, – цитирует iDNES Коукалову. – Я рада, что выиграла спринт. Теперь могу расслабиться. У меня в сезоне были две большие цели: Нове-Место и Хохфильцен. И в обоих местах мне удалось победить. Так что я довольна. Не думаю, что получится взять Кубок мира. В прошлом сезоне это была главная цель, и я ее достигла. В этом году Лаура Дальмайер невероятно сильна. Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы наверстать упущенное.

Соперничества как такового у меня с Лаурой нет. Она очень милая девушка. Дружба для меня значит больше, чем победа. Мы с ней дружим. Конечно, каждый в гонке хочет быть как можно выше. Но это же не дуэль с Лаурой. Каждый сам себя мотивирует.