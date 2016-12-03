Габриэла Коукалова: "Цели на сезон? Не хочу оказаться под давлением"

Чешка Габриэла Коукалова осталась довольна третьим местом в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. При этом победительница последнего Кубка мира не стала говорить о своих целях на сезон.

– Всегда приятно быть в первой пятерке, – цитирует официальный сайт IBU Коукалову. – Многие меня спрашивают об амбициях в нынешнем сезоне. Но я не хочу ставить себя под давление. Просто стараюсь делать все возможное.