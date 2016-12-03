16:40 | БИАТЛОН

Габриэла Коукалова: "Цели на сезон? Не хочу оказаться под давлением"

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Чешка Габриэла Коукалова осталась довольна третьим местом в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. При этом победительница последнего Кубка мира не стала говорить о своих целях на сезон.

– Всегда приятно быть в первой пятерке, – цитирует официальный сайт IBU Коукалову. – Многие меня спрашивают об амбициях в нынешнем сезоне. Но я не хочу ставить себя под давление. Просто стараюсь делать все возможное.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximalist

Всему тренерскому штабу женской сборной НЕОБХОДИМО посмотреть советский мультик про дядю Степу. А ИМЕННО ЭТОТ МОМЕНТ, КОГДА ДЯДЯ СТЕПА, КАК СТОЯЧЕГО, ОБХОДИТ КОРТКОНОЖКУ В КРАСНОМ КОСТЮМЕ. В ЭТОТ МОМЕНТ ЗВУЧАТ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА: "В РАЗГОВОР ВМЕШАЛАСЬ МАМА. ЭТИ НОГИ У ДИНАМО. И ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО НАШ "СПАРТАК" НЕ ОБГОНИТ ИХ НИКАК!!!" ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО.

17:04

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