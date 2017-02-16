Фуркад выиграл Малый хрустальный глобус в индивидуальной гонке

Француз Мартен Фуркад, занявший третье место в индивдуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, увеличил свой отрыв от россиянина Антона Шипулина в общем зачете Кубка мира. Более того, француз гарантировал себе Малый хрустальный глобус в индивидуальной гонке.

Шипулин, занявший седьмое место, сохранил вторую позицию как в общем зачете, так и в зачете индивиудальных гонок.

В Кубке наций тройка сильнейших осталась неизменной. Лидирует Германия, на втором месте идет Норвегия, третья - Россия

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 980 (+48)

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 647 (+36)

3 (3). Шемп (Германия) - 613 (+28)

4 (4). Й. Бе (Норвегия) - 567 (+34)

5 (5). Пайффер (Германия) - 519 (+7)

6 (6). Бьорндален (Норвегия) - 508 (0)...

10 (12). Бэйли (США) - 434 (+60)...

12 (10). ЦВЕТКОВ (Россия) - 405 (0)...

18 (18). БАБИКОВ (Россия) - 322 (0)...

26 (28). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 246 (+21)...

34 (34). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 189 (0)...

36 (36). МАЛЫШКО (Россия) - 167 (0)...

64 (-). ВОЛКОВ (Россия) - 30 (+30)...

72 (70). ШОПИН (Россия) - 18 (0)

Индивидуальная гонка (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 162 (+48)

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 126 (+36)

3 (7). Бэйли (США) - 117 (+60)

4 (4). Й. Бе (Норвегия) - 115 (+34)

5 (6). Биркеланн (Норвегия) - 103 (+32)

6 (5). Анев (Болгария) - 99 (+25)...

14 (13). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 68 (+21)...

19 (8). ЦВЕТКОВ (Россия) - 55 (0)...

34 (-). ВОЛКОВ (Россия) - 30 (+30)...

63 (57). БАБИКОВ (Россия) - 2 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Германия - 5299 (+393)

2 (2). Норвегия - 5121 (+380)

3 (3). Россия - 5073 (+387)

4 (4). Франция - 5041 (+391)

5 (5). Австрия - 4646 (+382)

6 (7). Чехия - 4362 (+415)