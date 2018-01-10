Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге, Волков - 27-й

Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лидер общего зачета допустил лишь один промах - заключительным, 20-м выстрелом. Серебро у Ондржея Моравеца из Чехии, бронза - у Йоханнеса Бе. Лучший из россиян, Алексей Волков также с одной ошибкой на рубежах занял 27-е место.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км

1. М. Фуркад (Франция) – 44.27,9 (1 промах)

2. Моравец (Чехия) – отставание 1.01,0 (0)

3. Й. Бе (Норвегия) – 1.06,3 (1)

4. Рес (Германия) – 1.19,1 (0)

5. Крчмарж (Чехия) – 1.36,6 (0)

6. Ландертингер (Австрия) – 2.21,9 (1)…

27. ВОЛКОВ (Россия) – 3.56,8 (1)

43. ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 4.45,7 (3)…

45. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 4.46,3 (2)…

54. ШИПУЛИН (Россия) – 5.09,1 (4)…

73. ЛОГИНОВ (Россия) – 6.07,7 (5)…

96. ШОПИН (Россия) – 9.44,2 (7)