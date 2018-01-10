18:00 10 января | Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге, Волков - 27-й

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Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лидер общего зачета допустил лишь один промах - заключительным, 20-м выстрелом. Серебро у Ондржея Моравеца из Чехии, бронза - у Йоханнеса Бе. Лучший из россиян, Алексей Волков также с одной ошибкой на рубежах занял 27-е место.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км

1. М. Фуркад (Франция) – 44.27,9 (1 промах)

2. Моравец (Чехия) – отставание 1.01,0 (0)

3. Й. Бе (Норвегия) – 1.06,3 (1)

4. Рес (Германия) – 1.19,1 (0)

5. Крчмарж (Чехия) – 1.36,6 (0)

6. Ландертингер (Австрия) – 2.21,9 (1)…

27. ВОЛКОВ (Россия) – 3.56,8 (1)

43. ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 4.45,7 (3)…

45. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 4.46,3 (2)…

54. ШИПУЛИН (Россия) – 5.09,1 (4)…

73. ЛОГИНОВ (Россия) – 6.07,7 (5)…

96. ШОПИН (Россия) – 9.44,2 (7)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/events/1960_6_0/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Don Miguel

Да, вышла печалька. Но ведь вы все поголовно гнали Волкова, что он - "не уровень биатлона", "черепаха Тортила", тихоходишка, примазавшаяся к КМ. И что его надо гнать в стойло! Там ему место. А остальным где?

19:03 10 января

forward988

Ходом то ведь совсем неплох

18:54 10 января

forward988

Логинов, когда ж ты попадать начнёшь???

18:53 10 января

shpasic

Волков где-то на уровне Долля сейчас, Гараничев и Елисеев - на уровне Бьорндалена. а Шипулин перепутал и соревновался не с тем Фуркадом.

18:22 10 января

Джон....Сильвер

Российский Биатлон зажигает своими мертвецами с винтовками! Реально - сериал "Ходячие мертвецы"

18:20 10 января

krekemer

когда наши выйдут наконец то на пик формы ,то топы еще прибавят ногами и наши останутся с тех же двух минутным отставанием ,печаль и ТШ здесь не причем ,такая значит мотивация у наших и все ,просто сидет получать бабосы поменьше вкалывать и петь красивые отмазы и все на что они наши ОАРЫ способны на сей день и нечего им делать в Корее под чужим флагом за наши деньги ,я против лично ,даеш референдум !!!!

18:15 10 января

RW_55

всё по плану, это мы так усыпаем бдительность, на олимпиаде бомбанём

18:11 10 января

NOVZODUM NAMREBUG

ПЯТЕРО!!!! из шести ВООБЩЕ!!!! без очков!!!! Огромный привет воскресному масс--старту!!!!

18:11 10 января

Slim Taller

Ну что,посмотрел, лодочник, на Шопина?! Завтра ещё на Кайшеву с Услугиной посмотришь.

18:09 10 января

rusfed 2.0

Нужно самого успешного спортсмена в истории попросить перейти из Ночной Хоккейной Лиги в Биатлон

18:08 10 января