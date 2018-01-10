Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге, Волков - 27-й

Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лидер общего зачета допустил лишь один промах - заключительным, 20-м выстрелом. Серебро у Ондржея Моравеца из Чехии, бронза - у Йоханнеса Бе. Лучший из россиян, Алексей Волков также с одной ошибкой на рубежах занял 27-е место.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Мужчины
Индивидуальная гонка, 20 км
1. М. Фуркад (Франция) – 44.27,9 (1 промах)
2. Моравец (Чехия) – отставание 1.01,0 (0)
3. Й. Бе (Норвегия) – 1.06,3 (1)
4. Рес (Германия) – 1.19,1 (0)
5. Крчмарж (Чехия) – 1.36,6 (0)
6. Ландертингер (Австрия) – 2.21,9 (1)…
27. ВОЛКОВ (Россия) – 3.56,8 (1)
43. ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 4.45,7 (3)…
45. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 4.46,3 (2)…
54. ШИПУЛИН (Россия) – 5.09,1 (4)…
73. ЛОГИНОВ (Россия) – 6.07,7 (5)…
96. ШОПИН (Россия) – 9.44,2 (7)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/events/1960_6_0/
Don Miguel
Да, вышла печалька. Но ведь вы все поголовно гнали Волкова, что он - "не уровень биатлона", "черепаха Тортила", тихоходишка, примазавшаяся к КМ. И что его надо гнать в стойло! Там ему место. А остальным где?
19:03 10 января
forward988
Ходом то ведь совсем неплох
18:54 10 января
forward988
Логинов, когда ж ты попадать начнёшь???
18:53 10 января
shpasic
Волков где-то на уровне Долля сейчас, Гараничев и Елисеев - на уровне Бьорндалена. а Шипулин перепутал и соревновался не с тем Фуркадом.
18:22 10 января
Джон....Сильвер
Российский Биатлон зажигает своими мертвецами с винтовками! Реально - сериал "Ходячие мертвецы"
18:20 10 января
krekemer
когда наши выйдут наконец то на пик формы ,то топы еще прибавят ногами и наши останутся с тех же двух минутным отставанием ,печаль и ТШ здесь не причем ,такая значит мотивация у наших и все ,просто сидет получать бабосы поменьше вкалывать и петь красивые отмазы и все на что они наши ОАРЫ способны на сей день и нечего им делать в Корее под чужим флагом за наши деньги ,я против лично ,даеш референдум !!!!
18:15 10 января
RW_55
всё по плану, это мы так усыпаем бдительность, на олимпиаде бомбанём
18:11 10 января
NOVZODUM NAMREBUG
ПЯТЕРО!!!! из шести ВООБЩЕ!!!! без очков!!!! Огромный привет воскресному масс--старту!!!!
18:11 10 января
Slim Taller
Ну что,посмотрел, лодочник, на Шопина?! Завтра ещё на Кайшеву с Услугиной посмотришь.
18:09 10 января
rusfed 2.0
Нужно самого успешного спортсмена в истории попросить перейти из Ночной Хоккейной Лиги в Биатлон
18:08 10 января