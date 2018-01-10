Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге

Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге. 29-летний француз преодолел дистанцию за 44.27,9, допустив один промах. Второе место занял чех Ондржей Моравец, тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Бе.
австриец Симон Эдер.
Отметим, что для Фуркада эта победа стала пятой на этапах Кубка мира в текущем сезоне.
Лучший результат среди россиян показал Алексей Волков, занявший 27-е место. Евгений Гараничев финишировал 43-м, Матвей Елисеев - 45-м, Антон Шипулин - 54-м, Александр Логинов - 73-м, а Юрий Шопин - 96-м.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 20 км
1. М. Фуркад (Франция) - 44.27,9 (1 промах)
2. Моравец (Чехия) - отставание 1.01,0 (0)
3. Й. Бе (Норвегия) - 1.06,3 (1)
4. Рес (Германия) - 1.19,1 (0)
5. Крчмарж (Чехия) - 1.36,6 (0)
6. Ландертингер (Австрия) - 2.21,9 (1)
27. ВОЛКОВ (Россия) - 3.56,8 (1)
43. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 4.45,7 (3)
45. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 4.46,3 (2)
54. ШИПУЛИН (Россия) - 5.09,1 (4)
73. ЛОГИНОВ (Россия) - 6.07,7 (5)
96. ШОПИН (Россия) - 9.44,2 (7)
- Антон Шипулин
- Мартен Фуркад
- Алексей Волков (биатлон)
- Евгений Гараничев
- Ондржей Моравец
- Симон Эдер (биатлон)
- Александр Логинов (биатлон)
- Йоханнес Бе
- Матвей Елисеев
- Юрий Шопин
Доктор со стажем
Что-то не бежится без коктейля Родченкова и не стреляется без мельдония....
00:09
Ты что с Урала?
За Россию без допинга! Допинг-контроль усилился - мы не попадаем даже в двадцатку. Ну что тут сказать... Пошёл ты .. лесом умник..........
18:44 10 января
Ded vsegda odet
Вот и Волков стал лучшим)) Посмотрим как эстафету пробегут.
18:40 10 января
Rutina
Очередной"РЕКОРД" российской ГРЯЗИ.ВСЕ.Кроме Волкова-ГРЯЗЬ!!!
18:23 10 января
NOVZODUM NAMREBUG
ПЯТЕРО!!! из шести ВООБЩЕ!!!! без очков!!!!! ЭТО просто праздник какой--то... Огромный привет воскресному масс--старту!!!!
18:07 10 января
За Россию без допинга!
Допинг-контроль усилился - мы не попадаем даже в двадцатку. Ну что тут сказать...
18:02 10 января
pahom-17
вот так же в Корее..да еще под белым флагом...
17:55 10 января
Пятачок
В очередной раз обкакались, все. Поневоле приходит мысль, что раньше работали на "витаминах". Теперь, перед ОИ почистились и стали тем, что есть на самом деле. До последнего верил в Антошу, был уверен, что он чист как стеклышко. Теперь не уверен.
17:54 10 января
Джон....Сильвер
Не верю я, что так можно пахать из гонки в гонку на протяжении уже 8 лет подряд. Даже у соплежующего Бьорндалена и то были сбои. Фуркад же пашет как машина, практически не имея конкурентов. Все это очень странно...
17:53 10 января
объективный Артём =)
Всегда наших поддерживал....НО! это уже перебор, у Губерниева крик души был правильным,разогнать нужно этих тренеров! это просто УЖАС!!! Помимо того что ходом не совсем ужасен только Логинов(средний уровень пелотона)так ещё и стрелять стали как Чудов со Слепцовой в первые свои сезоны.________________________Кстати,вот о чём подумал: помню как те же Слепцова с Чудовым ворвались в сборную,бегали как сайгаки(Света с Нойнер конкурировала именно ходом,а Чудов с Бьёрсом),только стреляли плохо,а потом раз и по прошествию лет просто "встали" и именно ходом,а почему? Да потому что у нас все тренеры "пенсионеры" и мыслят и тренируют по старинки,угробили ребят.Далее: Гараничев попав в сборную отличался тем же-быстро бегал,но плохо стрелял,а сейчас что? а сейчас он уже плохо бегает,ну а стреляет так же. Юниоры: на юниорском уровне наши ребята часто всех рвут,в том числе и по скорости,потом переходят во взрослую лигу и что там? а там опять скорость моего хомячка.....печально,очень печально.Гнать тренеров.ВСЕХ! но только не возвращать старых,потому как там те же лица и этот круговорот пенсионеров в биатлоне уже надоел!!!
17:46 10 января
NOVZODUM NAMREBUG
""немецкий грузин"" ПОКА ПЯТНАДЦАТЫЙ!!!!! ржака--ржака--ржака!!!!
17:46 10 января
Бен Ричардс
Смотрю гонку на Матче, там написано «прямой эфир», гонка ещё идёт.
17:20 10 января
Бней Иегуда
Виват, Король!)) А малый глобус кому идёт, двоим сразу?)) Сборная туристов - 27 гонка без побед.))
17:20 10 января
shpasic
а где непобедимые братья Бе?
17:19 10 января
rusfed 2.0
Еще вторая стрельба у некоторых не началась
17:18 10 января
Serenky25
Губер орал?
17:17 10 января