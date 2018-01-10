Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге

Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге. 29-летний француз преодолел дистанцию за 44.27,9, допустив один промах. Второе место занял чех Ондржей Моравец, тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Бе.

австриец Симон Эдер.

Отметим, что для Фуркада эта победа стала пятой на этапах Кубка мира в текущем сезоне.

Лучший результат среди россиян показал Алексей Волков, занявший 27-е место. Евгений Гараничев финишировал 43-м, Матвей Елисеев - 45-м, Антон Шипулин - 54-м, Александр Логинов - 73-м, а Юрий Шопин - 96-м.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км

1. М. Фуркад (Франция) - 44.27,9 (1 промах)

2. Моравец (Чехия) - отставание 1.01,0 (0)

3. Й. Бе (Норвегия) - 1.06,3 (1)

4. Рес (Германия) - 1.19,1 (0)

5. Крчмарж (Чехия) - 1.36,6 (0)

6. Ландертингер (Австрия) - 2.21,9 (1)

27. ВОЛКОВ (Россия) - 3.56,8 (1)

43. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 4.45,7 (3)

45. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 4.46,3 (2)

54. ШИПУЛИН (Россия) - 5.09,1 (4)

73. ЛОГИНОВ (Россия) - 6.07,7 (5)

96. ШОПИН (Россия) - 9.44,2 (7)

Рупольдинг. Мужская индивидуальная гонка. LIVE!