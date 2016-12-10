Фуркад выиграл гонку преследования в Поклюке, Шипулин - третий

Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянин Антон Шипулин пришел к финишу третьим. К последней стрельбе они подошли вровень, но Шипулин допустил один промах и боролся уже с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном за вторую строчку.

В десятку также вошли россияне Матвей Елисеев и Максим Цветков, ставшие соответственно седьмым и восьмым. Евгений Гараничев финишировал 26-м, а Антон Бабиков - 34-м.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. М. Фуркад (Франция) - 30.27,4 (0 шт. кругов)

2. Свендсен (Норвегия) – отставание 6,0 (0)

3. ШИПУЛИН (Россия) - 6,2 (1)

4. Й. Бе (Норвегия) - 48,0 (2)

5. Шемп (Германия) - 59,8 (1)

6. Реш (Бельгия) - 1.21,0 (0)

7. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 1.27,5 (2)

8. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.28,0 (2)...

26. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 2.34,0 (2)...

34. БАБИКОВ (Россия) - 2.54,9 (5)