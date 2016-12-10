Фуркад выиграл гонку преследования в Поклюке, Шипулин - третий

Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянин Антон Шипулин пришел к финишу третьим. К последней стрельбе они подошли вровень, но Шипулин допустил один промах и боролся уже с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном за вторую строчку.
В десятку также вошли россияне Матвей Елисеев и Максим Цветков, ставшие соответственно седьмым и восьмым. Евгений Гараничев финишировал 26-м, а Антон Бабиков - 34-м.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. М. Фуркад (Франция) - 30.27,4 (0 шт. кругов)
2. Свендсен (Норвегия) – отставание 6,0 (0)
3. ШИПУЛИН (Россия) - 6,2 (1)
4. Й. Бе (Норвегия) - 48,0 (2)
5. Шемп (Германия) - 59,8 (1)
6. Реш (Бельгия) - 1.21,0 (0)
7. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 1.27,5 (2)
8. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.28,0 (2)...
26. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 2.34,0 (2)...
34. БАБИКОВ (Россия) - 2.54,9 (5)
Бэн Джойс
Мало того, что у Антошки за всю карьеру ноль побед в личных гонках на крупных соревнованиях, он и на этапах побеждает полтора раза за сезон. И то, пользуется для этого грязными приёмчиками - ставит подножки соперникам перед финишем. Как, например, два года назад Беатриксу в масс-старте в той же Поклюке. А топ-спортсмен, коим Шипулин себя несомненно считает, должен выигрывать поболее. И, что немаловажно, должен быть универсалом, а не покаывать результат только в контактных гонках. Я же говорю - днарь ))
15:21
RW.irk
Смока, давай ещё прогнозов. Прикольно, когда они у тебя не сбываются. Как, например, отсутствие подиумов до НГ))) Че ещё хотел спросить, а Романцев спартач?))
15:10
Бэн Джойс
Ты чего ирка мне всё Сёмой тычешь? С чего ты взял, что он мой фаворит? В моём рейтинге выше всего котируются Дед с Мартеном, затем Свендсен, и только после них младший Бё с Сёмой. Ну, ещё хотелось бы, чтобы Расторгуева кто-нить стрелять научил ))
15:02
ajax1965
Наши МОЛОДЦЫ !!! После 1 го этапа ощутимая прибавка, откровенно говоря не ожидал = ТАК ДЕРЖАТЬ !!!
15:01
Айртон
Там ещё в лыжак Остберг привезла Чекалёвой минуту.)) А по сабжу: у Антошки за всю карьеру 0 достижений в индивидуальных гонках.) А ведь чуваку уже почти тридцатник, и ничего так и не выиграл.)) Вполне вероятно, что войдёт в историю как брат более титулованной и знаменитой сестры из Словакии.))
15:00
Инквизитор 2013-9
Му-жи-ки!
14:53
Бэн Джойс
А как весело и задорно Антошка шутил-то в прошлом сезоне по поводу того, что ему осталось добыть лишь "шкуру" Ландертингера на финише. А теперь вон оно как.. В Эстерсунде Виндиш его ушатал как щегла, теперь Свендсен далеко не лучшего своего образца. Может теперь Антошка притихнет, днарь и балабол. Хотя вряд ли ))
14:51
RW.irk
У "оппозиционера" подгорает)) Хде там наш Сёма? Ауууу!))))
14:48
Пух
Шипулин третий и в 10 трое россиян, неплохо
14:46
ЮКИ
лишь бы Не хуже!засветился явный шанс в стафете!без малышки и гарани!
14:39
Айртон
Мартен настолько на классе, что позволяет себе идти последний круг пешком и смеяться над Шипулиным.))
14:36
Бэн Джойс
Я смотрю коллекционер "шкур" Антошка опять облажался в створе. Днарь )) Похоже теперь и его "шкуру" будут коллекционировать все, кому не лень ))
14:35
shpasic
астматик с двумя промахами неплохо по лыжне прошёл.
14:32
Slim Taller
С таким преимуществом Фуркаду не нужно ездить на все этапы Кубка Мира.Последние два может запросто пропустить.Соперников даже в отдалении не предвидится.
14:28
кузя23
Все-таки психологически Мартен постабильнее Антона.
14:28
кубань чемпион
Шипулин явно вкатывается в сезон. Завтра черный день для ЧМОиКа.
14:28
Andre_Saratov
Шипулин длинный финишер. Никакой трагедии в его 3-ем месте нет.
14:27
кубань чемпион
Чмоик, а где коменты были про мастер клас мартышки от Бабикова???))))))))))
14:27
Айртон
Очередной мастер-класс от Мартена для Шипульки!))
14:25
ДОЗВОН ГУБЕР
ГЕРАНЯ завтра в эстафету!!!!! Пусть обеспечит ПОЧЁТНОЕ ВОСЬМОЕ место!!!!!
14:24
rusfed 2.0
Хорошая обнадеживающая гонка
14:21