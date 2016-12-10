14:16 | БИАТЛОН

Фуркад выиграл гонку преследования в Поклюке, Шипулин - третий

0
0
0
21

Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянин Антон Шипулин пришел к финишу третьим. К последней стрельбе они подошли вровень, но Шипулин допустил один промах и боролся уже с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном за вторую строчку. 

В десятку также вошли россияне Матвей Елисеев и Максим Цветков, ставшие соответственно седьмым и восьмым. Евгений Гараничев финишировал 26-м, а Антон Бабиков - 34-м.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. М. Фуркад (Франция) - 30.27,4 (0 шт. кругов)

2. Свендсен (Норвегия) – отставание 6,0 (0)

3. ШИПУЛИН (Россия) -  6,2 (1)

4. Й. Бе (Норвегия) - 48,0 (2)

5. Шемп (Германия) - 59,8 (1)

6. Реш (Бельгия) - 1.21,0 (0)

7. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 1.27,5 (2)

8. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.28,0 (2)...

26. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 2.34,0 (2)...

34. БАБИКОВ (Россия) - 2.54,9 (5)

0
0
0
21
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (21)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бэн Джойс

Мало того, что у Антошки за всю карьеру ноль побед в личных гонках на крупных соревнованиях, он и на этапах побеждает полтора раза за сезон. И то, пользуется для этого грязными приёмчиками - ставит подножки соперникам перед финишем. Как, например, два года назад Беатриксу в масс-старте в той же Поклюке. А топ-спортсмен, коим Шипулин себя несомненно считает, должен выигрывать поболее. И, что немаловажно, должен быть универсалом, а не покаывать результат только в контактных гонках. Я же говорю - днарь ))

15:21

RW.irk

Смока, давай ещё прогнозов. Прикольно, когда они у тебя не сбываются. Как, например, отсутствие подиумов до НГ))) Че ещё хотел спросить, а Романцев спартач?))

15:10

Бэн Джойс

Ты чего ирка мне всё Сёмой тычешь? С чего ты взял, что он мой фаворит? В моём рейтинге выше всего котируются Дед с Мартеном, затем Свендсен, и только после них младший Бё с Сёмой. Ну, ещё хотелось бы, чтобы Расторгуева кто-нить стрелять научил ))

15:02

ajax1965

Наши МОЛОДЦЫ !!! После 1 го этапа ощутимая прибавка, откровенно говоря не ожидал = ТАК ДЕРЖАТЬ !!!

15:01

Айртон

Там ещё в лыжак Остберг привезла Чекалёвой минуту.)) А по сабжу: у Антошки за всю карьеру 0 достижений в индивидуальных гонках.) А ведь чуваку уже почти тридцатник, и ничего так и не выиграл.)) Вполне вероятно, что войдёт в историю как брат более титулованной и знаменитой сестры из Словакии.))

15:00

Инквизитор 2013-9

Му-жи-ки!

14:53

Бэн Джойс

А как весело и задорно Антошка шутил-то в прошлом сезоне по поводу того, что ему осталось добыть лишь "шкуру" Ландертингера на финише. А теперь вон оно как.. В Эстерсунде Виндиш его ушатал как щегла, теперь Свендсен далеко не лучшего своего образца. Может теперь Антошка притихнет, днарь и балабол. Хотя вряд ли ))

14:51

RW.irk

У "оппозиционера" подгорает)) Хде там наш Сёма? Ауууу!))))

14:48

Пух

Шипулин третий и в 10 трое россиян, неплохо

14:46

ЮКИ

лишь бы Не хуже!засветился явный шанс в стафете!без малышки и гарани!

14:39

Айртон

Мартен настолько на классе, что позволяет себе идти последний круг пешком и смеяться над Шипулиным.))

14:36

Бэн Джойс

Я смотрю коллекционер "шкур" Антошка опять облажался в створе. Днарь )) Похоже теперь и его "шкуру" будут коллекционировать все, кому не лень ))

14:35

shpasic

астматик с двумя промахами неплохо по лыжне прошёл.

14:32

Slim Taller

С таким преимуществом Фуркаду не нужно ездить на все этапы Кубка Мира.Последние два может запросто пропустить.Соперников даже в отдалении не предвидится.

14:28

кузя23

Все-таки психологически Мартен постабильнее Антона.

14:28

кубань чемпион

Шипулин явно вкатывается в сезон. Завтра черный день для ЧМОиКа.

14:28

Andre_Saratov

Шипулин длинный финишер. Никакой трагедии в его 3-ем месте нет.

14:27

кубань чемпион

Чмоик, а где коменты были про мастер клас мартышки от Бабикова???))))))))))

14:27

Айртон

Очередной мастер-класс от Мартена для Шипульки!))

14:25

ДОЗВОН ГУБЕР

ГЕРАНЯ завтра в эстафету!!!!! Пусть обеспечит ПОЧЁТНОЕ ВОСЬМОЕ место!!!!!

14:24

rusfed 2.0

Хорошая обнадеживающая гонка

14:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ